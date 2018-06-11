"Герои Новороссии": в "ЛНР" террористы разнесли автобус в пьяной драке

В оккупированной "ЛНР" Кадеевке (Стаханов) террористы устроили пьяную драку в автобусе.

На видео обратил внимание блогер Денис Казанский. Ролик он опубликовал в Twitter.

Отмечается, что двое боевиков в форме начали свой спор из-за того, что младший из них был сильно пьян. Старший якобы попросил убрать спиртное и не "позорить" его.

"Я еду на боевые – меня вызвали. Я могу умереть – мне 18 лет. Понимаешь? Пойми – ты жизнь прожил, а мне 18 лет. Я не прожил еще, а иду воевать. Уважение есть?" - заявил ему в ответ террорист.

Дальше между ними началась потасовка.

Пассажиры автобуса неоднократно призывали участников конфликта выйти на улицу и не задерживать транспорт, но их просьбы были проигнорированы.

Когда между ними началась серьезная драка, одна из пассажирок попыталась их угомонить, но ее грубо оттолкнули.

Молодого боевика старший оттолкнул прямо в окно, они также начали бить друг друга по лицу.

Одному из террористов даже разбили нос.

Из цикла "Герои Новороссии".



Город Стаханов (под контролем ЛНР)https://t.co/r1xDbX8oOv — Денис Казанський (@den_kazansky) 11 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы Луганска.