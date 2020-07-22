Геращенко объяснил, как и почему СБУ "потеряла" террориста из Луцка.

Луцкий террорист Максим Кривош (Максим Плохой), который удерживал 20 человек в автобусе и угрожал его подорвать, после отбывания наказания в местах лишения свободы не был под наблюдением Службы безопасности Украины.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Сніданок 1+1", после тюрьмы Кривош вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Геращенко подтвердил, что Кривош дважды был за решеткой за совершение тяжких преступлений. Последний раз он вышел из тюрьмы в 2003 году.

"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под присмотром служб. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не стреляют в центре города, не захватывают заложников. В этом случае речь идет прежде всего о психологии преступника", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.

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