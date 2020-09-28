Геращенко – о состоянии Балуха: начинают постепенно тренировать к самостоятельному дыханию
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух находится в стабильном состоянии, но у него "полного сознания еще нет".
Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Балух находится в больнице уже третью неделю.
"Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", – написала Геращенко.
Также она отметила, что Балух сейчас должен был активно заниматься выборами и быть фронтменом команды "Европейской солидарности" в Киевский облсовет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
10 сентября стало известно, что Балух находится в медикаментозном сне.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
Ирина Геращенко сообщила, что состояние Балуха, который попал в больницу после избиения, имеет положительную динамику.