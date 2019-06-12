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/Общество

Геноцид! Россия устроила водную блокаду в Крыму

2.3тЧитать материал на украинском

Российские оккупанты продолжают перекрывать воду в захваченном Крыму. Теперь они добрались до жилого массива Степной, что под Феодосией.

Об этом сообщает издание "Примечания". В мае оккупанты отключили водоснабжение у 5000 тысяч жителей Феодосии, а после того, как люди устроили митинг, остановили и подвоз воды.

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Водоканал понизил уровень воды в местном водохранилище, слив ее в непригодное для питья и полива техническое подсоленное озеро, вместо того чтобы увеличить объемы подачи.

Вернуть воду людям обещали 10 июня, теперь сроки сдвинулись до 20 числа.

Местные жители назвали водную блокаду геноцидом. Некоторые грозятся перекрыть трассу, если воду так и не дадут.

Россия устроила водную блокаду в Крыму

Россия устроила водную блокаду в Крыму

Facebook Александра Талипова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать подачу воды на оккупированный полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Мил Мил
Мил Мил
Воды валом. Так сказал аксенов.проблем с водой нет . Вот и чуднинько
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леня зе
леня зе
а шо вы не пишите.что это дачный массив.а
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