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''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ

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Пропагандистские СМИ придумали новый фейк о Вооруженных силах Украины, согласно которому украинцы застрелили гуся мирного жителя.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Фашик Донецкий. Он опубликовал данные так называемой "народной милиции ЛНР", которая и стала источником рассказов о "зверствах".

"Киевские силовики во время новогодних праздников застрелили гуся жителя Станично-Луганского района, хозяин птицы чудом остался жив", – заявили в "МВД ЛНР".

Новости
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''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ

Twitter Фашик Донецкий

Пользователи разнесли нелепый фейк, написав множество саркастических комментариев. "МИД РФ уже сделал заявление?", "Геноцид гусей, чи шо?", "Снайпер ВСУ попадает гусю в глаз, а отлетевшим клювом убивает находящегося рядом ополченца", "Ну, а шо? 100 грамм хлеба просто так жевать?" – ответили под постом.

''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ
''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ
''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ
''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ
''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новую страшилку об Украине, согласно которой США якобы хотели создать в Крыму военно-биологическую базу.

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Тема
Фейки российских СМИ
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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