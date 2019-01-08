''Геноцид гусей'': пропагандисты отличились нелепым фейком о ВСУ

Пропагандистские СМИ придумали новый фейк о Вооруженных силах Украины, согласно которому украинцы застрелили гуся мирного жителя.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Фашик Донецкий. Он опубликовал данные так называемой "народной милиции ЛНР", которая и стала источником рассказов о "зверствах".

"Киевские силовики во время новогодних праздников застрелили гуся жителя Станично-Луганского района, хозяин птицы чудом остался жив", – заявили в "МВД ЛНР".

Twitter Фашик Донецкий

Пользователи разнесли нелепый фейк, написав множество саркастических комментариев. "МИД РФ уже сделал заявление?", "Геноцид гусей, чи шо?", "Снайпер ВСУ попадает гусю в глаз, а отлетевшим клювом убивает находящегося рядом ополченца", "Ну, а шо? 100 грамм хлеба просто так жевать?" – ответили под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России придумали новую страшилку об Украине, согласно которой США якобы хотели создать в Крыму военно-биологическую базу.