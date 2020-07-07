Генерал США назвал возможное место нового удара РФ по Украине

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес предположил, что Россия может нанести военный удар по Украине осенью во время учений "Кавказ-2020". Под "прицелом" могут быть Бердянск, Одесса и Мариуполь.

Такое мнение он высказал в интервью "ТСН". По его убеждению именно тогда создадутся все необходимые условия для вероятного наступления, но подчеркнул, что это лишь предположение. Он отметил, что в это время Вооруженные силы Украины должны быть в полной боеготовности.

"Очень много вещей состоится осенью. Это и выборы в Беларуси в августе, это важный фактор. Это и польские выборы, которые состоятся через несколько недель, в результате которых мы получим или новое правительство в Польше, или вдруг победит администрация (действующего президента Польши Анджея Дуды – Ред.) Дуды. Поэтому изменения в Польше могут сыграть важную роль в регионе. Впрочем, я думаю, что "Кавказ-2020" в сентябре не означает, что окно закрывается. Очень важно, чтобы Вооруженные Силы Украины оставались бдительными и ничего не выпускали из поля зрения. Системе противовоздушной обороны быть начеку, все наблюдательные системы должны быть начеку в течение российских учений. Мы, как правило, делаем это, чтобы увидеть и узнать о российских возможностях. Я думаю, это сейчас даже важнее", – отметил Ходжес.

Он предположил, что в России ищут возможности сохранения воды в оккупированном Крыму, но учитывают все риски. В том числе, и реакцию западных стран, США, Германии, Франции.

"Но дело не только в воде. Речь идет обо всем Черноморском регионе. Кремль в основном доминирует над всем Черным морем, поскольку Черное море – это то, что позволяет Кремлю поддерживать режим Асада в Сирии. Именно это позволяет Кремлю поддерживать генерала Хафтара в Ливии. Все эти вещи связаны между собой", – подчеркнул он.

Генерал подчеркнул, что Россия будет пытаться расширить контроль над украинским побережьем. Поэтому может посягнуть на Одессу, Мариуполь и Бердянск.

"Это то, что я называю, превратить беженцев на оружие. И то, что власти России делают в Ливии, оказывает давление на европейские нефтяные компании, а также потенциально отправляет очередную волну беженцев из Средиземноморья в Европу, снова будет тем, что очень дестабилизирует. Это все возможно только потому, что Россия контролирует Крым. И пока они пытаются расширить контроль над всем украинским побережьем. Думаю, в конце концов Одесса, Мариуполь и Бердянск также в "меню" Кремля, а также, возможно, и не в этом году, расширение Приднестровья", – отметил он.

По мнению генерала, Россия будет пытаться изучить, как далеко сможет зайти без реакции запада на враждебные действия против Украины.

"Я не знаю, какой темп, как быстро, я только говорю и снова повторяю, что надеюсь, что я ошибаюсь. Я думаю, что мы должны понимать – все, что Россия делала раньше: они используют обучение, дезинформацию, создают условия гуманитарного кризиса . Проблема воды в Крыму – их собственная ошибка. Они незаконно аннексировали Крым, и это проблема, которую они создали себе сами ", – подчеркнул Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходжес предположил, что в сентябре Россия может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и недостатка воды в Крыму.