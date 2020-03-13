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13 марта • обновлено в 10:16
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Где можно подхватить коронавирус в Украине во время карантина: дети оказались в опасности

2.5т
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Из-за введения общенационального карантина для недопущения распространения эпидемии коронавируса, в Украине закрылись детские сады и школы. В то же время, получив свободу, не все взрослые и дети придерживаются рекомендаций Кабмина избегать массовых скоплений людей.

Так, вынужденный карантин привел к тому, что дети оказались в опасности. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, мамы с малышами играют на детских площадках, которые по сути превратились в "рассадники заразы". А школьники самостоятельно ходят по улицам и ходят в кафе и кинотеатры – и только некоторые надевают защитные маски.

Коронавирус в Украине можно подхватить во время карантина

Коронавирус в Украине можно подхватить во время карантина

Взрослые поддерживают идею трехнедельного карантина, хотя большинство признаются, что не решили, с кем оставлять детей дома, пока сами они будут на работе.

Другие уверяют, что подготовились к тому, чтобы отпускать детей на улицу: запаслись антисептиками и масками. Однако последние ни дети, ни родители на улицах почти не одевают.

Ученики без масок разгуливают улицами во время карантина

Ученики без масок разгуливают улицами во время карантина

ТСН

При этом дети не понимают всей опасности и просто радуются, ведь теперь, говорят, смогут не только больше отдохнуть, но и сделать то, на что давно не было времени. В частности, одни собираются рисовать, а другие будут заниматься спортом.

Старшеклассники же подчеркивают, что не очень хорошо приостанавливать учебный процесс, поскольку у них в этом году должны быть экзамены и ВНО. Но, как и младшие, рады, что есть время для развлечений.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за общенационального карантина в связи с угрозой вспышки коронавируса COVID-19 с 12 марта в многих областях Украины закрыли большинство детских садов, школ и даже вузов. О том, какие еще меры принимают местные власти для предотвращения эпидемии – читайте в материале.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
вирус дети школа детский сад
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