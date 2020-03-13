Где можно подхватить коронавирус в Украине во время карантина: дети оказались в опасности

Из-за введения общенационального карантина для недопущения распространения эпидемии коронавируса, в Украине закрылись детские сады и школы. В то же время, получив свободу, не все взрослые и дети придерживаются рекомендаций Кабмина избегать массовых скоплений людей.

Так, вынужденный карантин привел к тому, что дети оказались в опасности. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, мамы с малышами играют на детских площадках, которые по сути превратились в "рассадники заразы". А школьники самостоятельно ходят по улицам и ходят в кафе и кинотеатры – и только некоторые надевают защитные маски.

Коронавирус в Украине можно подхватить во время карантина

Взрослые поддерживают идею трехнедельного карантина, хотя большинство признаются, что не решили, с кем оставлять детей дома, пока сами они будут на работе.

Другие уверяют, что подготовились к тому, чтобы отпускать детей на улицу: запаслись антисептиками и масками. Однако последние ни дети, ни родители на улицах почти не одевают.

Ученики без масок разгуливают улицами во время карантина ТСН

При этом дети не понимают всей опасности и просто радуются, ведь теперь, говорят, смогут не только больше отдохнуть, но и сделать то, на что давно не было времени. В частности, одни собираются рисовать, а другие будут заниматься спортом.

Старшеклассники же подчеркивают, что не очень хорошо приостанавливать учебный процесс, поскольку у них в этом году должны быть экзамены и ВНО. Но, как и младшие, рады, что есть время для развлечений.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за общенационального карантина в связи с угрозой вспышки коронавируса COVID-19 с 12 марта в многих областях Украины закрыли большинство детских садов, школ и даже вузов. О том, какие еще меры принимают местные власти для предотвращения эпидемии – читайте в материале.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!