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Гаврилюка поймали на авто для АТОшников: появились новые подробности

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Автомобиль, на котором ездит в Верховную Раду народный депутат Михаил Гаврилюк, не принадлежит волонтерам.

Об этом рассказал один из волонтеров, разговор с которым обнародовал журналист Василий Крутчак, сообщает "Обозреватель".

"Перед тем как публиковать видео Мишу и его авто, я пообщался с известным волонтером. Который мне рассказал, что означают зеленые номерные знаки и кому на самом деле их выдают. Делайте выводы", - написал он.

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По словам волонтера, "зеленые" номера никогда не выдавались волонтерам.

"Это мусорской развод. Ни один реальный волонтер не имел зеленых номеров", - рассказал он.

Facebook Василия Крутчака

По словам волонтера, изначально такие номера позиционировали как номерные знаки для автомобилей, которые возят помощь украинским военным в зону АТО.

"Вот только это п*здеж. Эти автомобили возят блатные жопы по Киеву", - пояснил он.

Facebook Василия Крутчака

Как сообщал "Обозреватель, ранее Василий Кручак заявил, что Михаил Гаврилюк уже два года ездит на автомобиле, который должен был передать в зону АТО.

Позже Михаил Гаврилюк заявил, что пользуется этим автомобилем в те дни, когда волонтерской организации он не нужен. Он заверил, что машина ему не принадлежит.

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Тема
Роскошная жизнь депутатов
Персона
Михаил Гаврилюк
Место
УкраинаКиев
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