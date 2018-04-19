Гаврилюка поймали на авто для АТОшников: появились новые подробности

Автомобиль, на котором ездит в Верховную Раду народный депутат Михаил Гаврилюк, не принадлежит волонтерам.

Об этом рассказал один из волонтеров, разговор с которым обнародовал журналист Василий Крутчак, сообщает "Обозреватель".

"Перед тем как публиковать видео Мишу и его авто, я пообщался с известным волонтером. Который мне рассказал, что означают зеленые номерные знаки и кому на самом деле их выдают. Делайте выводы", - написал он.

По словам волонтера, "зеленые" номера никогда не выдавались волонтерам.

"Это мусорской развод. Ни один реальный волонтер не имел зеленых номеров", - рассказал он.

Facebook Василия Крутчака

По словам волонтера, изначально такие номера позиционировали как номерные знаки для автомобилей, которые возят помощь украинским военным в зону АТО.

"Вот только это п*здеж. Эти автомобили возят блатные жопы по Киеву", - пояснил он.

Facebook Василия Крутчака

Как сообщал "Обозреватель, ранее Василий Кручак заявил, что Михаил Гаврилюк уже два года ездит на автомобиле, который должен был передать в зону АТО.

Позже Михаил Гаврилюк заявил, что пользуется этим автомобилем в те дни, когда волонтерской организации он не нужен. Он заверил, что машина ему не принадлежит.