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28 февраля • обновлено в 00:49
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Гаврилюк рассказал, почему ему идеально подходит работа таксиста

3.1т
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Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который признался, что работает в Киеве таксистом, рассказал, почему ему идеально подходит эта профессия.

По его словам, настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться в местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому он идеально подходит на этот пост. Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Facebook.

Михаил Гаврилюк

Михаил Гаврилюк

kp.ua

"Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не стыжусь. Поэтому пока так. Спасибо всем журналистам, которые просили комментарий, за внимание к моей персоне, но ажиотажа по этому поводу немного не понимаю. Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк после резонанса в сети признался, что работает в Киеве таксистом.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Михаил Гаврилюк
Место
Украина
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Комментарии
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
вроде был героем, а потом стал непонятно кем - никем! и не то чтобы да и не то чтобы нет!
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коршун федот
коршун федот
Золотая Сонька, Тупая мо.к.ша.ТЯбе -то какое дело??? Проведи канализацию в свою о.бос.ранную избу, да продолжай лизать очко сцарю!!!
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Яворская Людмила
Яворская Людмила
Почему в нашей стране стыдно работать?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Гаврилюк оказывается на голову выше всей партийной "зе-головки" и самого "повелителя зеленых мух": "зе-торчок" окучивал зэ-билов на велосИпеде, "профан"-гончарук - на самокате, "де6ил"-милованов - на скутере, а "человек-рука"- малюська - на моноколесе. Возможно зэ-билам будет "интересно" на какие "транспортные средства" их "пересадят" после отставки?.....
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