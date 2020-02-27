Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который признался, что работает в Киеве таксистом, рассказал, почему ему идеально подходит эта профессия.

По его словам, настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться в местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому он идеально подходит на этот пост. Об этом экс-нардеп написал на своей странице в Facebook.

Михаил Гаврилюк kp.ua

"Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не стыжусь. Поэтому пока так. Спасибо всем журналистам, которые просили комментарий, за внимание к моей персоне, но ажиотажа по этому поводу немного не понимаю. Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк после резонанса в сети признался, что работает в Киеве таксистом.

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