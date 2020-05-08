Гамбургер по 50 копеек: как выглядел первый фастфуд в СССР

Первые в мире гамбургеры были созданы в 1921 году в штате Канзас, США, а в 1955 году открылся первый в мире ресторан "МакДональдс".

В СССР же первые гамбургеры появились в 1937 году. OBOZREVATEL предлагает узнать, каким был первый советский фастфуд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 30-е годы в Советском Союзе стремительно росло число предприятий, строились фабрики и заводы. Возникла потребность кормить рабочих – хорошо, но недорого.

В 1936 году Сталин откомандировал в Америку главу Наркомата пищевой промышленности Анастаса Микояна, чтобы тот ознакомился с новейшими технологиями в отрасли.

Анастас Микоян в США Pinterest

В США Микояна впечатлило массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой.

"Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жаровен. В 1937 году мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города – Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев", – рассказывал он.

Так, в 1937 году на улицах Москвы появились первые гамбургеры. Они назывались "Горячая Московская котлета" и стоили 50 копеек – дешевле американских.

Гамбургеры в СССР: "Горячие Московские котлеты" Pinterest

Для сравнения, килограмм кофе в СССР в 1937 году стоил 40 рублей, килограмм пшена толченого – 2,10 рубля, треска в масле – 2,75 рубля, "Московская особая водка, 0,5 л" – 6,55 рубля, мыло детское, 150 гр. – 1,7 рубля.

Вместе с гамбургерами продавали и лимонад. От специальных булочек для бургеров впоследствии решили отказаться и просто клали котлету между двух кусочков хлеба. После начала Второй мировой войны производство гамбургеров в СССР сошло на нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел первый в мире "МакДональдс", который открылся 65 лет назад.

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