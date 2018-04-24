Трохи дістало. Оце шойно наїлася салату з великою кількістю зеленої цибулі і раптом в мозку виринув образ Фреймут. Бо соцмережі за останні тижні так багато про неї писали, що у моєму мозку її прізвище зачепилось і засіло.

Кілька днів тому, сидячи в кафе з колегою, з якою тільки познаймилася, вже за 10 хвилин після знайомства ми говорили .. про Фреймут, бо колега замовила салат, попросивши не додавати туди цибулі, І знову виринув з мозку образ Фреймут і понеслось. І після кількахвилинної дискусії на тему діянь Фреймут я подумала, якого милого ми витрачаємо на це час, якого в нас було доволі мало.

Фреймут чи то її команда - геніальні. Своїми провокативними дописами і діяннями з цілком чіткою ціллю - викликати шквал обурень, вони змусили писати про Фреймут у ФБ навіть тих, хто пише про державну корупцію, АТО та інші суспільно важливі теми (Раптом хто не зауважив, активною в соцмережах і відеоблогінгу Фреймут стала зовсім недавно - під запуск нового шоу і під початок гастрольного туру.).

Навіщо їм ці обурення? Бо нове шоу Фреймут вимагає героїв-хейтерів, і соцмережі повелися - активно обурюючись по клавіатурі, своїми ж пальцями допомагають нелюбій ведучій робити нове шоу і в геометричній прогресії збільшують кількість майбутніх глядачів її шоу. А ще збирати повні зали фанів (дивилася - майже всі квитки в Одесі викуплені, в т.ч за 1200 грн в перших чотирьох рядах) в гатрольному турне Фреймут, бо антиреклама - це інколи крутіше, ніж реклама. І не виключення, що її дописи - це і частина реклами для збору глядачів на свої майстер-класи по Україні.

П.С. Із приводу котиків під Верховною радою - на фото із зйомок видно головну редакторку, яка відома за іншим шоу як велика фанатка котів і захисниця їх прав. Тому я цю історію з котиками сприйняла спокійно і як якусь провокацію для збору хейтерів, суть якої буде відома вже з ефіру, бо ця редакторка навряд чи б дозволила знущання над котами.