В сети показали фото алкоголя и сигарет, которое назвали "забытым вкусом детства".

Снимок, опубликованный в аккаунте "Исторические Фото" в Twitter, спровоцировал дискуссии среди пользователей.

Так, одни удивились подобной формулировке, поскольку дети в СССР вряд ли могли пить крепкий алкоголь и курить, другие же стали вспоминать вкус выпивки и сигарет того времени.

Фото выпивки и алкоголя времен СССР назвали "вкусом детства" скриншот

"Назвать это вкусом детства – дурной вкус", "Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал", "Сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые", – в частности, пишут в комментариях.

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное фото очереди за хлебом в СССР.