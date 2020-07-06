МоваЯзык

Топ-темы:

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Алина Мельник
Общество
1,1 т.
Фото 'вкуса детства' времен СССР рассорило пользователей сети

Фото алкоголя и сигарет времен СССР назвали "забытым вкусом детства". "Исторические Фото" / Twitter

В сети показали фото алкоголя и сигарет, которое назвали "забытым вкусом детства".

Снимок, опубликованный в аккаунте "Исторические Фото" в Twitter, спровоцировал дискуссии среди пользователей.

Так, одни удивились подобной формулировке, поскольку дети в СССР вряд ли могли пить крепкий алкоголь и курить, другие же стали вспоминать вкус выпивки и сигарет того времени.

Фото выпивки и алкоголя времен СССР назвали "вкусом детства"

Фото выпивки и алкоголя времен СССР назвали "вкусом детства" скриншот

"Назвать это вкусом детства – дурной вкус", "Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал", "Сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые", – в частности, пишут в комментариях.

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Фото "вкуса детства" времен СССР рассорило пользователей сети

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное фото очереди за хлебом в СССР.

фотографиисоцсетисигаретыалкогольСССР
Поделиться в Facebook
  2. Общество