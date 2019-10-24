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24 октября • обновлено в 15:07
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"Формула Жебривского": политик рассказал, как вернуть мир на Донбасс

1.6т Читать материал на украинском

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил собственный "мирный план". В нем предусмотрена четкая последовательность конкретных шагов - в отличие от мало кому понятной "формулы Штайнмайера".

Свое видение пути к миру на Донбассе Жебровский изложил на своей странице в Facebook.

Павел Жебривский

Павел Жебривский

"Сегодня стало модным, говоря об установлении мира на Востоке, вспоминать" формулу Штайнмайера ", которой никто до конца не понимает. Почему? Потому что нет альтернативы. Украинская власть не озвучивает собственной четкой формулы, как и собственного видения политической ситуации. Может, потому, что они отсутствуют? Господин Зеленский, имея немалый актерский опыт, привык действовать по написанному сценарию, а не составлять свой. Но на политической сцене "выехать" за счет чужого мнения не получится. а для формирования собственного необходим политический или военный опыт", - отметил Жебривский.

Свой "мирный план" политик назвал "формулой Жебривского" и заверил: на формирование его видения пути к завершению войны повлиял как опыт управления Донецкой областью, так и пребывание в зоне АТО в качестве ее участника.

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По словам Жебривского, путь к миру следует начать с достижения стабильного экономического роста.

"Определение точек экономического роста и построение сильной экономики Украины. Это является нашим первым "домашним заданием". И речь идет о росте показателей не на 3,7% в год, как отмечает действующий министр экономики, а на 7-12%. Следующий шаг - формирование модернизированной украинской армии – наиболее боеспособной в Европе. Этот пункт вместе с предыдущим станут залогом прочной поддержки Запада", - убежден политик.

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После достижения этих целей, по мнению Жебривского, оккупированные территории должна освободить армия. А вот о любых выборах в ОРДЛО на несколько лет придется забыть.

"Проводим короткую военную операцию с выходом на границы. Далее - пять лет дерашизации с эффективными инфильтрационными мерами. И только потом - выборы, к которым украинское население будет действительно готово. Мир в Украине – это судьбы миллионов людей, и к этому вопросу власти нужно отнестись серьезно и ответственно", - резюмировал политик.

Напомним, в начале октября стало известно, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма согласовал так называемую "формулу Штайнмайера". Эта новость вызвала возмущение у активной части гражданского общества. В результате в Киеве состоялось несколько протестных акций, объединенных требованием не допустить капитуляции Украины и выполнения поставленных Кремлем требований, в частности, проведения выборов в ОРДЛО до вывода оттуда российских войск и восстановления контроля Украины над российско-украинской границей.

В результате многотысячных протестов в рамках акции "Нет капитуляции!" Украина уточнила свои требования - и заявила, что выборы в ОРДЛО возможны только после выполнения составляющей безопасности - как то вывод иностранных войск, контроль за границей, допуск представителей СММ ОБСЕ на оккупированные территории, прекращение огня и разведение войск. Украина также настаивает на масштабном обмене пленными. Дополнительным требованием было выдвинут выход ОРДЛО с "рублевой зоны" и возвращение государственной и частной собственности, захваченной террористами, законным владельцам.

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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске ОРДЛО Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области
Персоны
Павел Жебривский Владимир Зеленский Леонид Кучма Франк-Вальтер Штайнмайер
Место
Украина
Теги
армия Вооруженные силы Украины перезапуск экономики Экономика Украины ОБСЕ ОРДЛО Новости Донбасса Формула Штайнмайера
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
А план очень простой: расстрел для тех, кто устроил майдан 2013-2014
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Кто будет лучший президент после Зеленского. Вот что сейчас обсуждается. А какой-то Жебриевский рассуждает об " Определение точек экономического роста и построение сильной экономики Украины".
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всего лишь? Построить сильную экономику и силой захватить Донбасс? Ну так это ж просто! Украина сделает это на раз-два! И "дерашизация" не проблема! Побольше портретов бaндepы напечатать и в каждой хате развесить - готово дело! Конгениальный план!
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