Триколор и русский язык: топ малоизвестных фактов о Конституции Украины

23 года назад Верховная Рада приняла новую Конституцию Украины. Проголосовали за нее утром 28 июня 1996 года, прозаседав перед этим сутки без сна.

До сих пор о том, как принимали главный закон страны, ходят разные слухи. В парламентских рабочих группах шла ожесточенная борьба по многим вопросам, которые касались языка, символов, государственного устройства Украины.

Тогда на кону стоял вопрос – станет ли Украина окончательно самостоятельным государством, живущим по своим законам. Яростное сопротивление тогда оказывали коммунисты, пытаясь сорвать или затянуть процесс. Что получилось, а что нет. OBOZREVATEL собрал ТОП-7 малоизвестных фактов о том, как принимался Основной закон.

При подготовке Конституции Украины предполагалось, что наш парламент станет двухпалатным.

Действительно, такое предложение было, но его не поддержали. "Существовали две точки зрения. Одни говорили, что нам нужно отражать интересы регионов, поскольку они сильно отличаются друг от друга. Противники этой идеи говорили, что у нас нет таких регионов, которые резко отличаются по своей ментальности.

Поэтому нам не нужно создавать дополнительную структуру, которая больше похожа на федерализацию. Фактически депутаты поделились на два лагеря – сторонников или противников федерализации", – говорит экс-депутат, член конституционной временной комиссии ВР Иван Заец.

Конституция Украины

Кроме того, депутаты понимали, что с принятием двухпалатного парламента им бы пришлось отправиться на перевыборы, но мало кто этого хотел.

Сначала в проекте Конституции не было пункта о присяге депутатов. Он появился уже позже, ближе к голосованию.

"Действительно, у нас тогда была только присяга президента. Ведь первому избранному президенту Украины Леониду Кравчуку в 1991 году нужно было давать присягу, поэтому ее для него написали. А вот о присяге депутатов речь не шла. Когда была создана рабочая группы Конституционной комиссии и я в нее вошел, то я подумал почему не может быть присяги депутата. Для того чтобы выйти со своей идеей на рабочей группе решил эту присягу написать.

Прочитал разные Конституции, в которых были подобные вещи, и набросал свои мысли. Как-то ко мне пришел мой товарищ, внук известного этнографа и археолога Николая Беляшевского. Я ему говорю, пока я готовлю еду на кухне, вот тебе мои мысли, сформулируй их. В результате была написана присяга депутата у меня на кухне. Я с ней выступил, были противники, которые считали, что депутату не нужно это, он не президент. Но удалось переубедить коллег. Правда, последние слова в клятве еще дописал депутат Владимир Буткевич", – говорит Иван Заец.

Иван Заец YouTube

Не было и Генерального прокурора. Предполагалось, что прокуратуру будет возглавлять министр юстиции.

Позже в проекте Конституции появилась глава о Генеральной прокуратуре и должности генерального прокурора. "Главное, мы хотели сменить функции прокуратуры, чтобы это не был карающий меч как при Советском Союзе. Поэтому появилась глава о генпрокуратуре и генеральном прокуроре.

Правда, в переходных положениях мы отметили, что генпрокуратура продолжает выполнять функцию надзора за соблюдением и исполнением законов, пока в силу не вступят новые законы, которые будут регулировать деятельность государственных органов отвечающих за это", – говорит Заец.

Украинцы ждали принятия Конституции golos.com.ua

Заседание парламента, на котором должны были принять Конституцию, длилось сутки, двери в зал заседаний были закрыты, чтобы парламентарии не разбежались.

Это не совсем так. Двери закрыты не были, поскольку депутаты параллельно работали и в рабочих группах, согласовывая последние формулировки основного документа Украины. А вот тогдашний спикер, социалист Александр Мороз предупредил депутатов, которые уже попытались ночью сбежать из зала, о том, что их лишат мандата.

"Там шла жестокая борьба и было непонятно чья точка зрения победит. Левые постоянно затягивали процесс. Все понимали, что это важный документ для страны, который фактически подводит черту под коммунистическим прошлым. Работали не смотря на голод, страшную усталость. Да, Мороз предупреждал о том, что могут лишить мандата тех, кто уйдет. Но главным стимулом было то, что Кучма мог в случае не принятия Конституции провести ее через референдум. Как это сделали в России.. И понятно, что в таком случае депутатам пришлось бы идти снова на выборы, никто этого не хотел", – говорит Заец.

Президент Леонид Кучма и спикер парламента Александр Мороз (слева) после голосования Николаевские известия

Предлагали поменять флаг на трехполосный, добавив малиновую полосу. Или вовсе оставить старый советский – красный с синим.

Жестокая борьба развернулась за символы Украины. Споры вызывал гимн, герб и флаг. Главными противниками были левые. О них спорили даже в день голосования. "Были те, кто предлагал оставить старый флаг, красный с синим. Или сделать его в три полосы – к желтой и голубой добавить малиновый цвет или красный", – вспоминает Заец.

В полночь с 27 на 28 июня 1996 года началось обсуждение символов в зале заседаний. Более чем через час бесполезных дебатов Мороз попросил рабочую группу еще поработать. Это продлилось до 6 часов утра. Коммунисты стояли насмерть.

Флаг Украины 048.ua

Под вопросом оказался украинский язык как государственный. Левые требовали сделать два государственных языка – украинский и русский.

"Это была самая жестокая борьба, левые вообще не хотели никакого государственного языка, но главный тренд у них был все-таки два языка. А вы же понимаете, нет языка, нет и нации. Поэтому это был самый принципиальный вопрос", - говорит Заец.

Левым почти удалось отстоять фактически "федерализацию" Крыма. Крым получил свою Конституцию.

В день голосования за Конституцию

Герб, флаг, гимн и статус Крыма принимали одним пакетом. В результате Крым получил автономию и свою Конституцию, а Украина – свои национальные символы. Такова была цена компромисса принятия Конституции. "В старой Конституции была зафиксирована автономия Крыма, но левые и крымские депутаты хотели получить свою Конституцию. Это все были московские разработки. Не нужно иметь иллюзии в отношении России, ни при Ельцине, ни при Путине они не хотели, чтобы Украина была независимой.

Даже после того, как Украина 21 августа 1991 года проголосовала за Независимость, уже 26 августа пресс-секретарь Ельцина заявил, что Россия оставляет за собой право иметь территориальные претензии к тем республикам, которые встали на путь независимости. Они хотели, чтобы Крым имел свою Конституцию, которая еще и принималась бы крымской Верховной Радой. Но мы записали, что их Конституция должна соответствовать законам Украины", - говорит Заец.

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