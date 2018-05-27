УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Финал Лиги чемпионов: как Киев встретил болельщиков

5.5т

Извините, что без драки и скандала, но об этом нельзя не сказать. Десятки тысяч европейских болельщиков приехали в Киев, и что же произошло? А ничего, они посмотрели финал Лиги чемпионов и полетели домой. Они увидели цветущий в мае европейский город, которые чисто убран и опрятен. Где на каждом углу тысячи отличного уровня кафе и ресторанов, на любой вкус и кошелек. Где люди приветливы и многие на английском языке дружелюбно встречают гостей и помогают, и даже единственного до беспамятства напившегося норвежца добрый киевлянин подобрал на улице и дотащил на ночь к себе в квартиру.

Новости
Киев прошел проверку на пять с плюсом

Где пока нет столько гостиниц, чтобы одновременно принять дополнительно вне сезонной загрузки 25 тысяч человек, но желающие могли разместиться без проблем в ближайших городах. Где корректная полиция, НГУ, СБУ. Инцидентов и происшествий было меньше, чем было бы в большинстве европейских городов, например, в той же Италии или Испании. Единичные кражи, все абсолютно безопасно, никаких столкновений.

Новости
Финал Лиги чемпионов: гопник всегда идет напролом

Самое важное - это сами украинцы - я видел, что киевляне также радушно принимают болельщиков, как принимают болельщиков в дни финалов в других европейских городах. Так что самые главные мои впечатления от Лиги чемпионов - это не "Реал", а мои земляки-киевляне. Киев наглядно показал, что наше общество очень близко к Европе, и значит государство и вся его инфраструктура подтягиваются и будут подтягиваться вслед. И как же жалко сейчас смотрятся потуги российских СМИ и их филиалов в Украине, которые так пытались найти какие-то пятна на нашем празднике - а не вышло.

Всем государственным структурам - властям Киева, всем правоохранительным органам, огромный респект за профессиональную работу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
18
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги