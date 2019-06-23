"Филарет сам отлучил себя от церкви": стало известно, как ПЦУ обойдется с почетным патриархом

На заседании Священного синода ПЦУ может быть принято решение о том, что почетный патриарх Филарет "сам отлучил себя от церкви".

"Филарет своими действиями вывел себя за пределы Православной церкви Украины. Скорее всего, именно такую формулировку мы увидим на ближайшем синоде, который соберется 24 июня", – спрогнозировал в эфире ObozTV религиовед Дмитрий Горевой.

"Епископам в ПЦУ довольно некомфортно накладывать какие-то жесткие санкции или ограничения на Филарета. Хотя бы потому, что многим из них он сделал церковную карьеру. Поэтому они, скорее всего, ограничатся такой формулировкой. Что он сам себя отлучил от церкви", – объяснил эксперт.

Комментируя последние действия Филарета (отвержение Томоса и "восстановление" УПЦ Киевского патриархата), Горевой напомнил о его почтенном возрасте.

"Люди в таком возрасте часто не до конца осознают реальность и могут жить в параллельной реальности, выдуманной. Тем более, когда они ограничены в информации. Я уверен, что патриарх Филарет не читает Фейсбук, не сидит в Ютубе. Он получает информацию от своего окружения", – отметил он.

По мнению религиоведа, именно это окружение может влиять на решения Филарета.

"Мотивы могут быть разные. Кто-то пытается получить должность в новой церкви. Не исключено, что может быть и влияние спецслужб РФ. Ведь епископы, которые поддерживают Филарета, исключительно с территории Российской Федерации. А мы понимаем, что ПЦУ свободно функционировать в России без формального или неформального разрешения ФСБ – невозможно", – подчеркнул Горевой.

Он добавил, что Константинополь хорошо осведомлен о происходящем, но вряд ли вмешается в ситуацию, поскольку расценивает ее как внутреннее дело Украины и ПЦУ.

Почетный патриарх Филарет сам вывел себя за пределы ПЦУ pravda.com.ua

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