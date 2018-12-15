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Филарет приехал на Собор в загадочном образе: что это значит

12.9тЧитать материал на украинском

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет приехал на Объединительный собор, который стартует в Софийском соборе в Киеве, в таинственном образе.

Так, патриарх сменил свой белый "патриарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук. Фото священнослужителя выложили очевидцы в Facebook.

Клобук — надеваемое на голову облачение монаха малой схимы в православии.

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Филарет приехал на Собор в загадочном образе: что это значит

Facebook Игоря Сабия

Напомним, ранее выяснилось, что новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.

Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
УПЦ КП
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Файбер Моня
Файбер Моня
Несчастного денисенко постиг жестокий удар - из маршала обратно в генералы! Стамбульский патриарх с пиндосами нагнули круто!
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2
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rercjd Micha
rercjd Micha
Теперь в Украине будет Единая церковь! Или Двойная! В крайнем случае- Тройная! Но Обьединённая!
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2
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Во петушня мокшанская зашевелилась))))))
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