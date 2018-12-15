Филарет приехал на Собор в загадочном образе: что это значит

Предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет приехал на Объединительный собор, который стартует в Софийском соборе в Киеве, в таинственном образе.

Так, патриарх сменил свой белый "патриарший" головной убор (куколь) на митрополичий клобук. Фото священнослужителя выложили очевидцы в Facebook.

Клобук — надеваемое на голову облачение монаха малой схимы в православии.

Facebook Игоря Сабия

Напомним, ранее выяснилось, что новую украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент нет четкой позиции и 100% уверенности касательно нового главы.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.