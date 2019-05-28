Филарет пошел на резкие меры против ПЦУ: что произошло

Почетный патриарх Филарет 28 мая подписал указ о запрете в служении протоиерею Александру Трофимлюку.

Он заменил на посту ректора Киевской православной богословской академии предстоятеля ПЦУ Епифания после его интронизации.

"За нарушение присяги священника, в частности: "... буду совершать служение... указаниями духовного руководства ... В деле служения иметь в уме не личную пользу, но дело Божие, благо своей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", протоиерей Александр Трофимлюк запрещается в священнослужении", - говорится в указе.

Филарет Facebook патриарха Филарета

Кроме управления академией, протоиерей является настоятелем Свято-Покровского храма Соломенского района Киева. Киевская епархия после того, как ПЦУ возглавил Епифаний, осталась в ведомстве Филарета. Недавно община храма выразила желание присоединиться к ПЦУ, однако эту просьбу не успели рассмотреть. Поэтому, пока протоиерей Трофимлюк фактически оставался подчиненным Филарета, патриарх запретил ему служение.

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Протоиерей уже заявил, что считает этот документ недействительным, потому что указ напечатан на бланке Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Как клирик Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, считаю недействительными", - написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Филарет впервые с момента существования новой церкви пришел на службу к Епифанию.

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