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22 марта • обновлено в 10:04
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Филарет объявил причиной коронавируса однополые браки. Видео скандального заявления

8.5т
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Почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет считает, что причина коронавируса COVID-19 – это греховность людей.

Об этом он заявил в интервью 4 каналу (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", – сказал патриарх.

Он назвал гомосексуализм злом, за которое "Бог сжег Содом и Гоморру".

Филарет считает, что причина коронавируса – это греховность людей

Филарет считает, что причина коронавируса – это греховность людей

Также Филарет отметил, что церковь не будет запрещать причастие во время карантина.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Филарет призвал представителей церкви продолжать крестить граждан.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
церковь вирус
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Зовсім дід Філарет з "котушок" злетів.Старість не радість...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
дед,ты дубу дался?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
УПЦ КП снова в фаворе на Украине? Ее же Петруха того, чтобы создать ПЦУ (Петькина Церковь в Украине)
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