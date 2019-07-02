Филарет обратился в суд из-за УПЦ КП: что известно

Окружной административный суд Киева просят отменить приказ Министерства культуры о ликвидации устава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск против Минкульта об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП. Истцом указано УПЦ КП", - сказано в сообщении пресс-службы.

Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ министерства от 30 января 2019 "признать утратившими силу приказы Министерства культуры Украины "О регистрации устава религиозной организации УПЦ КП в новой редакции и "О новой редакции устава об управлении УПЦ КП".

"В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов министерства об уставах УПЦ КП", - сообщили в суде.

Почетный патриарх Филарет Радіо Свобода

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