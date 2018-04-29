Филарет обратился к миру с просьбой по Донбассу

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к международному сообществу с просьбой не допустить актов насилия и других нарушений принципов религиозной свободы на территориях ОРДЛО.

Об этом идет речь в опубликованном на сайте УПЦ КП открытом письме "Об усилении ущемления прав верующих Киевского Патриархата и других религиозных организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" к странам-участницам "Минского процесса", США, ЕС, ООН и ОБСЕ.

Филарет обратил внимание на то, что в последнее время в ОРДЛО было принято решение о том, что религиозные общины, действующие на этой территории, должны "зарегистрироваться по местному законодательству".

Так, священникам Киевского Патриархата в ОРДЛО было сообщено представителем "власти", что в течение одного месяца религиозные общины должны быть "зарегистрированы по закону республики". В случае, если в течение этого срока "регистрация" не состоится - религиозные общины будут лишены прав на землю и имущество, в том числе храмы, их деятельность будет запрещена, а священники - будут "высланы с территории республики".

Глава УПЦ КП подчеркнул, что "Л/ДНР" не являются государствами и не признаны ни одной страной-членом ООН, поэтому "требование к религиозным организациям, которые действуют на территории ОРДЛО, "регистрироваться по республиканскому законодательству" - неприемлемо и не может быть выполнено".

"В связи с реальной угрозой существенного ухудшения положения религиозных организаций на территории ОРДЛО, в частности положения религиозных общин УПЦ Киевского Патриархата, обращаюсь к странам-участницам "Минского процесса" и к международному сообществу с призывом принять неотложные меры с целью не допустить еще большего нарушения принципов религиозной свободы в этом регионе", - написал Филарет.

"В частности обращаюсь к Российской Федерации, которая де-факто контролирует указанные районы, а также к Московскому Патриархату, который имеет в этих районах существенное представительство и влияние, остановить провокационные действия "власти де-факто" в ОРДЛО", - добавил патриарх.

Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся не допустить актов насилия и других нарушений принципов религиозной свободы, которые еще больше усугубят ситуацию в регионе.

Патриарх Филарет

Как писал "Обозреватель", недавно президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание в стране единой церкви. Позже Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

УПЦ КП поддержала инициативу создания единой церкви в Украине, тогда как МП резко осудила данное решение и выдвинула претензии власти.