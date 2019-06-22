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''Филарет не слышит меня'': Епифаний рассказал о переговорах с УПЦ КП

1.8тЧитать материал на украинском

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний неоднократно общался с почетным патриархом Филаретом, но никакого эффекта от такого общения нет. Филарет попросту не слышит его.

Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью НВ. В ответ на призывы не рушить церковь, Филарет лишь говорит о том, что за митрополитом "кто-то стоит".

"Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", — поясняет глава ПЦУ Епифаний.

Митрополит также отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

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"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", — сказал он.

Филарет и Епифаний

Филарет и Епифаний

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся — ред.) не будет легитимным и признанным. "А собравшиеся лишь накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся за ее границами", — добавил глава ПЦУ.

Он уверяет, возможный исход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль".

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"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", — подытожил митрополит Епифаний.

Отметим, в ходе так называемого собора Киевского патриархата Филарета отверг Томос об автокефалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Филарет уже обратился к Министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить его УПЦ КП.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
УкраинаКиев
Теги
ПЦУцерковный конфликт
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