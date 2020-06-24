Фейковые кадры вывоза леса при наводнении на Прикарпатье наделали шума в сети

После масштабного наводнения на Прикарпатье в сети начали распространять фейковую информацию, якобы разрушительные последствия – результат не дождей, а массовой вырубки карпатских лесов.

Для этого авторы таких сообщений распространили фото, на котором загруженный древесиной лесовоз пытается выбраться из потока воды (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Еще несколько лет настоящей вырубки лесов на западе страны – и в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях могут взять себе это фото на обновленный герб региона", – прокомментировал снимок политик и общественный деятель Александр Клименко.

Фото якобы из событий на Прикарпатье в результате наводнения 2020 года

"Почему Западная Украина уходит под воду?" Ответ – на фото. Сначала ты имеешь природу, затем природа имеет тебя", – пишет Telegram канал "Инсайдер UA".

На самом деле распространяемый в сети снимок оказался просто "вырванным" с видео скриншотом. Сам же ролик был опубликован на You-Tube еще в 2013 году.

На самом деле лесовоз переезжает вброд через реку (Скриншот с видео)

Помимо этого, на его кадрах отчетливо видно, что лесовоз просто переезжает через реку, где сломался мост. В подписи под видео отмечается, что это река Белый Черемош, которая протекает на границе Верховинского района Ивано-Франковской области и Путильского района Черновицкой области.

События происходили еще в 2013 году

Также ясно, что события на видео происходят в период ранней весны, ведь на кадрах видно голые деревья и еще не позеленевшую траву, из которой только сошел снег.

реакция украинском (Telegram канал Klymenko Time)

скриншот сообщения (Telegram канал "Инсайдер UA")

Видео датировано 2013 годом (Скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как машина для вывоза леса-кругляка едет в одной из мостов в Карпатах во время наводнения.