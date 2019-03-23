Фазаны от бога кухни: волонтер удивил меню украинских Героев на передовой

Известный волонтер Юрий Мысягин показал, какие деликатесы на передовой готовит для украинских бойцов бывший повар донецких ресторанов.

Фотоподборку с оригинальными блюдами и их перечень он обнародовал на своей странице в Facebook. По словам Мысягина, такие вкусности для защитников повару удается готовить всего в 1200 м от противника.

"Завтрак. После белее чем двухчасового утреннего боя одно из подразделений пехоты вернулось с передовых позиций и наконец-то собралось позавтракать. На часах было начало одиннадцатого. Любимый повар подразделения, который всю свою жизнь до войны проработал во многих известных ресторанах Донецка и на побережье Азовского моря, встречал своих побратимов с любовью приготовленными блюдами", — пишет волонтер.

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

Меню для бойцов на передовой Facebook Юрия Мысягина

В частности, на холодное воинам подали салат "Оливье" с фазаном, колбасу, сыр и сало. На горячее — гречневую кашу с овощами, мясом фазана и зайца, а также жареные домашние яйца. Также повар приготовил военным десерт — торт с заварным кремом, армейский сыр, перекрученный и скатанный шариками с добавлением яйца, обжаренный и присыпанный сахарной пудрой, какао с молоком.

"Смачного. Мы им сейчас передадим еще приправы разные, пусть их бог кухни творит для своего подразделения и дальше", — добавил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков рассказал, что в некоторых воинских частях Вооруженных сил Украины бойцов по новой системе питания раз в неделю кормят красной рыбой.

Он пояснил, что воинская часть находится на новой системе питания, и теперь кроме красной рыбы раз в неделю им также подаются ананасы, яблоки, бананы, киви, груши, виноград и прочее.

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