"Фашисты и неонаци!" Экс-регионалка набросилась на украинцев в эфире росТВ

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко заявила, что современные украинцы являются пособниками фашистов и неонацистами.

Кроме того, она считает, что их объединяет только идея русофобии. Нетрезвыми рассуждениями коллаборационистка поделилась в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ярая сторонница России возмутилась из-за того, что в Украине якобы выбирают извращенные и фальшивые цели для объединения народа, которые, по ее словам, никто не поддерживает.

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Что мы видим в Украине. Объединяться вокруг чего? Вокруг русофобии? Конечно, больше чем полстраны не будет этого делать. Объединяться вокруг унификации и насильственной украинизации кто-то будет? Большая часть не будет. Когда давят веру православную, когда делают насильственным путем какую-то управляемую ручную государственную церковь, документы которой еще и от общества скрывают! Большая часть украинцев, они же адекватны, они не будут этого поддерживать!" — начала свой агрессивный спич Бондаренко.

Она также выразила недовольство тем, что после обретения Украиной независимости жизнь в ней якобы стала некомфортна для россиян. В этом она обвинила власть, которая, в ее представлении, не соблюла обещания, данные людям после распада СССР.

"В 1991 году, когда большая часть украинцев в независимости от веры, языка, национальности дали старт новому государству, проголосовали за независимость — какие тогда обещания давали политики, чтобы получить этот результат? Агитировали за что? За то, что в стране много разных людей, но новое государство должно стать комфортным для всех", — возмущалась экс-регионалка.

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Сейчас мы видим, что комфортным делают для русофобов, коллаборационистов, пособников фашизма, неонаци, людей, которые готовы за чужую точку зрения убить человека, за иную точку зрения убить человека! Это по сути неофашизм! Это новая форма современного фашизма в Украине! Вот для этих людей комфортную страну создают. А все остальные? А где их права? А где их комфорт? А где в принципе общая цель сделать Украину страной счастливых людей?" — не унималась бывшая соратница Януковича.

Подытоживая, она посоветовала Украине брать пример с России, которая является федерацией и якобы обеспечивает защиту культуры и языка всех народностей, живущих на ее территории. Более того, она цинично добавила, что после аннексии Крыма там начался расцвет демократии, и пристыдила Украину за то, что такого якобы никогда не было на Донбассе.

"Крым, ну это же для Украины позор! В Крыму сейчас действуют наравне три языка: русский, украинский и крымскотатарский. Берем Донбасс: что за 28 лет, так сказать, независимой жизни в Украине изменилось для донецких, луганских детей в школах? Постоянно уничтожали русский, уменьшали квоты на русские классы, уменьшали количество часов на то, чтобы изучали русский! А в Киеве вообще почти 3 млн населения, и осталась всего дюжина школ на русском языке! Где права?! Единение вокруг нарушения прав людей?!" — истерично выкрикнула Бондаренко.

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