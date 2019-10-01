Назначение дынырийца по фамилии Трапезников вызвало целый шквал эмоций у россиян, мол х*ли и шозанах, нипарядак.

Честно, ржал с этого вголосину, ибо так и не понял причины, по которой холопы, у которых давно ничего не спрашивали, вдруг почему-то решили, что их мнение по поводу чего-либо в принципе может парить руководство рф. Короче, быдлос попутал немножко. Особенно калмыки, которые с радостью приезжали убивать украинских военных на Донбассе и вообще не парились этим [кредиты надо платить, йопт].

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Кстати, очень удивила позиция так называемых журналистов и лидеров общественного мнения Калмыкии, которые даже видосики записали гневные, мол абидили нас, биспрррридель и все такое. С*ки вы позорные, а журналисты-блохеры - в Украине шестой год война идет, а вы молчите. Жрите теперь.

Но отставим в сторону эмоции и перейдем к сути. Неуважаемые мною лично жители Калмыкии, давайте я вам, как житель оккупированного рф Донецка, немножко расскажу ху из Трапезников. Бесплатно.

Начнем с того, что Трапезников долгое время был мальчиком на побегушках у Повного Станислава Валерьевича, который, в свою очередь был председателем Петровского РИКа города Донецка. Это было до войны, если шо.

Но! Самое прекрасное то, что и Трапезников, и Повний, были фигурами в управлении Петровского района Донецка фигурами не самостоятельными, а лишь куклами в руках человека по фамилии Чертков. Шо прекрасного, спросите? Начнем с того, что жители Донецка ооочень хорошо знают прошлое Черткова - это бывший киллер. Также Чертков имеет погоняло

Черт.

Также Чертков интересен тем, что будучи нардепом в Раде, он не подал ни одного закопроекта вообще. Ну, а Трапезников, в свою очередь, верой и правдой служил Черткову, не смотря на темные пятна в прошлом.

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Вывод 1: поздравляю жителей Калмыкии, ваш новый глава администрации - бывшая шестерка известного на Донбассе киллера. И да - Чертков является правой рукой Ахметова.

Но и это еще не все, неа. Вернемся к Трапезникову и его любви. Любви к деньгам. Также мы немножко поговорим об IQ Трапезникова.

Вопрос: каким дебилом нужно быть, чтобы будучи шестеркой киллера, украсть у него деньги и его не поставить в известность [ну или как говорят в народе, закрысячить]? Честно, не помню кто тогда отмазал Трапезникова и его начальника из Петровского РИКа, но пацаны получили

кучу эмоций : за воровство денег со строительства бассейна, Трапезникова с подельником были прикованы к батареям, предупреждены о том шо делать больше так нельзя и изгнаны от кормушки, под названием Петровский РИК Донецка.

Вывод 2: Трапезников не боится красть у киллера, с чем жителей Калмыкии и поздравляю.

Ну, а мы продолжаем рассказ о новом главе администрации столицы Калмыкии.

И снова вспоминаем про бывшего киллера по фамилии Чертков, у которого украл денег трапезников. Зачем? Потому что это правая рука Ахметова, бывшего короля Донбасса. Именно Чертков пролоббировал назначение Трапезникова в структуру ФК Шахтер, где тот работал с фанами с 2001 по 2005 годы.

Правда, работал - это громкое слово. Ибо трапезникова изгнали из структуры футбольного клуба за воровство денег, предназначенных для развития фанатского движения.

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Вывод 3: трапезников любит футбол и не боится воровать деньги ни с футбола, ни со строительства. С*ка, какой же чувак хозяйственник, прям завидую жителям Калмыкии.

Далее. Трапезников во время войны продолжил заниматься тем, чем и занимался до войны - воровством. Жители оккупированных подтвердят - у Трапезникова был конфликт с дынырийским "министром" по фамилии Лещенко, который узнал о том, как трапезников ворует гуманитарку из рф, предназначенную для мирняка.

Правда, знание - это не только сила, но и боль: трапезников после так называемой предъявы со стороны "министра" Лещенко прострелил тому ногу и поселил на подвал, шоб много не говорил и не угрожал тюрьмой.

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Вывод 4: думаю, если персона трапезникова - это типа кризис-менеджер, то калмыков с простреленными ногами будет много. Ибо трапезников воровал, ворует и будет воровать. И это прекрасная новость для жителей Калмыкии, я считаю.

Совсем забыл рассказать о чумаданах, трапезникове и о трупах. Для тех, кто не в курсе - Чертков, правая рука Ахметова и бывший киллер, во время войны должен был присматривать за имуществом Ахметова на Донбассе. А мальчиком на побегушках у него был... Вы не поверите кто, но вы о нем читали недавно - Трапезников.

В 2014 году люди Черткова с перепугу пристрелили двух кадровых военных гру рф на Донбассе. Ну, а шоб сгладить вину, он решил откупиться. И послал он 2 чумадана денег кураторам из рф, которые понес кто? Праааавильно, Трапезников.

Вывод 5: столицей Калмыкии будет руководить тот, кто носил деньги за убийство россиян на Донбассе. Прекрасный выбор, одобряю.

Морали нет. Жрите, россияне. Вы создали монстра, теперь он пришел к вам. Смачного

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