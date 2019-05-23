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Ирина Фарион
Ирина Фарион
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Гибридное правописание. Про советское шобло

3.2тЧитать материал на украинском

В Украине приняли новую редакцию Украинского правописания, которое разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Да какая это новая редакция? Совки собрались, замутили то же советское правописание и выдали это за новую редакцию.

Когда председателем Комиссии по правописанию становится математик и экономист, я как доктор филологических наук говорю, что профанация захватила уже все сферы. Шут становится президентом, а математик и экономист будут говорить, как украинцы будут писать.

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Это советское шобло - иначе я его назвать не могу – и дальше вводит в украинский язык советскую его версию.

Український правопис, ілюстрація

Український правопис, ілюстрація

5 канал

Наверное, единственное, что положительно в той их редакции - это греческая тета. Например, "катедра", "Атени" и так далее. Эти совки панически взялись возвращать в язык "соціяльний", "матеріяльний", что соответствует нашей фонетике. Я не знаю, что случилось с их мозгами, что они рискнули ввести в язык слово "проєкт".

А на самом деле это правописание - это абсолютная беспомощность современной так называемой языковедческой элиты, которая до сих пор находится в сталинско-постышевской лжи. Именно они оказывали наибольшее сопротивление той части комиссии по правописанию, которые были на позициях возвращение к настоящему украинскому языку, а не его советской версии.

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Впрочем, от тех членов комиссии, которая была сформирована еще Кабинетом министров Яценюка, другого результата ожидать было невозможно. Это такое же гибридное правописание, как гибридный закон об украинском языке.

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Автор
Ирина ФарионИрина Фарион
Темы
ЭксклюзивЗакон о языках
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
А шо, Вона ще не в психушке...Или снова сбежала? Доктором уже себя кличит...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой скоро эта польская шлюха фарион будет сидеть))))уже даже все бумаги готовы ждут команду)))эта польская шлюха наговорила на 10лет минимум))))и сядет что процентов)))))туда польской мрази и дорога))))))
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Кобеляцкий Александр
Кобеляцкий Александр
Правильно пани Фарион. Только в галиции правильный украинский язык. А всякие там полтавчане - козлы прокацапские: Котляревский. Гоголь. Симон Петлюра. Полтава дала Украине больше известных писателей и поэтов (и музыкантов. композиторов). чем вся остальная Украина . Нациское говно вы. пани Фарион!
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