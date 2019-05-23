В Украине приняли новую редакцию Украинского правописания, которое разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Да какая это новая редакция? Совки собрались, замутили то же советское правописание и выдали это за новую редакцию.

Когда председателем Комиссии по правописанию становится математик и экономист, я как доктор филологических наук говорю, что профанация захватила уже все сферы. Шут становится президентом, а математик и экономист будут говорить, как украинцы будут писать.

Это советское шобло - иначе я его назвать не могу – и дальше вводит в украинский язык советскую его версию.

Український правопис, ілюстрація 5 канал

Наверное, единственное, что положительно в той их редакции - это греческая тета. Например, "катедра", "Атени" и так далее. Эти совки панически взялись возвращать в язык "соціяльний", "матеріяльний", что соответствует нашей фонетике. Я не знаю, что случилось с их мозгами, что они рискнули ввести в язык слово "проєкт".

А на самом деле это правописание - это абсолютная беспомощность современной так называемой языковедческой элиты, которая до сих пор находится в сталинско-постышевской лжи. Именно они оказывали наибольшее сопротивление той части комиссии по правописанию, которые были на позициях возвращение к настоящему украинскому языку, а не его советской версии.

Впрочем, от тех членов комиссии, которая была сформирована еще Кабинетом министров Яценюка, другого результата ожидать было невозможно. Это такое же гибридное правописание, как гибридный закон об украинском языке.

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