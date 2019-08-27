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"Украина будет!" Фанатам "русского мира" объяснили, почему реванш не пройдет

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Марш Защитников Украины показал, что в стране уже невозможен реванш пророссийских сил. Ведь теперь у нее есть та сила, которая способна остановить его.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила украинская писательница Лариса Ницой, делясь впечатлениями от празднования Дня Независимости в Киеве.

"Реванша не будет. В Украине есть сила, которая не пропустит "русский мир". Чтобы понять это, стоило прийти-приехать на День Независимости в Киев и посмотреть на народный военный парад. Не всех убила война. Не все уехали за границу. Поговорка "за одного битого двух небитых дают" – точно про нас. Я до сих пор прихожу в себя от осмысления увиденного и услышанного. Я прихожу в себя от осознания силы украинского народа. Эта сила не допустит реванша. Эта сила не допустит "русский мир" в Украине", – написала она.

Патриоты на Марше Защитников Украины в День Независимости

Патриоты на Марше Защитников Украины в День Независимости

Facebook Ларисы Ницой

Ницой подчеркнула, что представителям власти после официальных торжеств стоило присоединиться к колонне, организованной народом. Ведь только так они смогли бы увидеть украинскую природу этой стихии и осознали бы ее силу. Ведь только так власть, отметила писательница, поняла бы, что окончательное решение в любом вопросе всегда будет за народом. И именно он будет определять путь, по которому двигаться.

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"Да, они могут некоторое время плыть против этой реки и ее силы, но рано или поздно эта стихия заставит их плыть в одном направлении. Как заставляла всех. Как бы я хотела, чтобы руководство нашей страны, а также пятая колонна поняли: сопротивляться бесполезно. Вы только теряете время и свое, и наше. В конечном итоге все равно будет по-нашему. Будет так, как решит эта сила, будет по-украински. Мы прошли точку невозврата. Все. Это точка. Будет украинская Украина. А от руководства государства только зависит, когда она будет", – уверена писательница.

Марш Защитников Украины

Марш Защитников Украины

Facebook Ларисы Ницой

Вместе с тем, она не исключила, что народу предстоит пережить еще множество попыток врагов не допустить полноценного становления украинской Украины. Однако в конце они все равно потерпят поражение.

"Но и это мы преодолеем. Чтобы быть уверенным, вам нужно было побывать на параде", – написала Ницой.

В доказательство своих слов писательница напомнила, какой лозунг звучал из уст украинских Героев на Марше Защитников – "Нам потрібна перемога!".

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"Знаете, что скандировала колонна в орденах и медалях? Которая понюхала пороха, которая заглянула в глаза смерти, которая умеет воевать не на словах и уже не остановится ни перед чем. Эта колонна ветеранов скандировала: "Нам потрібна перемога!". Не победа – перемога", – акцентировала внимание писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Марше Защитников молодой парень стоял на коленях с украинским флагом на плечах и плакал, провожая матерей, несущих портреты погибших Героев.

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Темы
Парад на День Независимости День Независимости
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сдадитесь, як в Крыму,чушкари б@ндеровские или сховаетесь в схронах на Западенщине. Тильки вы на хер никому не нужны,рагули щеневмерлые,сами сдохнете
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