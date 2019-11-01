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1 ноября • обновлено в 09:50
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"Чей Крым?" Facebook вляпался в скандал из-за Аксенова

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Социальная сеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

На этот нюанс обратила внимание на своей странице в Facebook журналист Лилия Рагуцкая. Она отметила, что таким образом соцсеть косвенно признала российскую оккупацию Крыма.

Профиль Аксенова в Facebook

Профиль Аксенова в Facebook

Скриншот страницы

"Фейсбук, чей Крым?" – возмутилась она. В комментариях под постом была затронута тема того, что при этом Facebook активно банит украинских пользователей за посты о войне на Донбассе.

"Я уже вообще не понимаю принципов, по которым банят", – поделилась своим возмущением Рагуцкая.

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Скандал в Facebook из-за Аксенова

Скандал в Facebook из-за Аксенова

"Чей Крым?" Facebook вляпался в скандал из-за Аксенова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Facebook
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