"Чей Крым?" Facebook вляпался в скандал из-за Аксенова

Социальная сеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

На этот нюанс обратила внимание на своей странице в Facebook журналист Лилия Рагуцкая. Она отметила, что таким образом соцсеть косвенно признала российскую оккупацию Крыма.

Профиль Аксенова в Facebook Скриншот страницы

"Фейсбук, чей Крым?" – возмутилась она. В комментариях под постом была затронута тема того, что при этом Facebook активно банит украинских пользователей за посты о войне на Донбассе.

"Я уже вообще не понимаю принципов, по которым банят", – поделилась своим возмущением Рагуцкая.

Скандал в Facebook из-за Аксенова

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