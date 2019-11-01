"Чей Крым?" Facebook вляпался в скандал из-за Аксенова

Социальная сеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.
На этот нюанс обратила внимание на своей странице в Facebook журналист Лилия Рагуцкая. Она отметила, что таким образом соцсеть косвенно признала российскую оккупацию Крыма.
Профиль Аксенова в Facebook
Скриншот страницы
"Фейсбук, чей Крым?" – возмутилась она. В комментариях под постом была затронута тема того, что при этом Facebook активно банит украинских пользователей за посты о войне на Донбассе.
"Я уже вообще не понимаю принципов, по которым банят", – поделилась своим возмущением Рагуцкая.
Скандал в Facebook из-за Аксенова
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июле Facebook заблокировал страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину".
А в августе пдминистрация соцсети заблокировала проукраинский паблик Mova, который имел более полумиллиона подписчиков.
Напомним, в июне Facebook официально назначила менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Должность заняла Екатерина Крук.
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