Европу накроет резкое похолодание с метелями и снегопадами: в Украине ударит мороз

В ряд стран Европы, в том числе и в Украину, 11-12 мая придет интенсивное похолодание в сопровождении местами снегопадов и даже метелей.

Как сообщил в Facebook кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, основной удар Арктики прочувствуют ночью и утром 12 мая жители стран Прибалтики, Польши, где температура воздуха опустится до 0 градусов, а осадки будут преобладать в виде снега и мокрого снега.

В течение дня зона смешанных осадков и холода распространится на Беларусь, крайние западные области Украины и северо-запад европейской территории России.

Похолодание зацепит Украину

Наиболее интенсивные снегопады стоит ожидать в Северной половине Беларуси, Псковской и Новгородской областях России, а также в Карпатах.

Температура воздуха даже в дневное время будет колебаться в пределах 0...+2 градуса, в Карпатах 2-4 градуса мороза, что ниже климатической нормы для данного времени на 15-17 градусов.

"В районах интенсивного выпадения мокрого снега высока вероятность массовых древопадов и обрывов проводов в связи с резким увеличением нагрузки на кроны деревьев, которые уже обзавелись пышной листвой. Катализатором этого послужит и порывистый северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 17-22 м/с. В основном, подобный исход можно ждать в Прибалтике, на востоке Польши и северных районах Беларуси", – отметил синоптик.

Он добавил, что по мере продвижения холодного фронта дальше на восток и постепенной трансформации воздушной массы, интенсивность похолодания будет снижаться, поэтому осадки в виде мокрого снега восточнее Волынской и Львовской области уже маловероятны.

При этом суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10-15 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украину из западной Европы приближается мощная полоса дождей, снег и постепенное похолодание.

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