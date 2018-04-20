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"Европа - русопетская": украинский писатель упрекнул Запад из-за Путина

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На Западе открыто симпатизируют России и ее лидеру Владимиру Путину, потому что он "против США".

Такое мнение высказал известный украинский писатель Александр Ирванец в интервью "Укринформу".

По его словам, "в целом, Европа очень русопетская, русофильская".

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"Они против Америки, потому что это две силы - Европа и Америка, Старый мир и Новый мир, и если кто-то против Америки, то он им нравится. Поэтому они симпатизируют России, симпатизируют Путину, чтобы брызнуть в сторону Америки", - считает писатель.

В то же время, по его словам, украинские книги начали уже пробиваться на европейский книжный рынок.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Александр Ирванец рассказал, как поссорился со своими русскоязычными друзьями в Мариуполе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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