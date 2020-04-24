Главная Новости
24 апреля • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Врач пристыдила Минздрав за 1500 зарплаты: Степанов ответил

2.7т
Читать материал на украинском

Врач одной из психиатрических больниц Украины обратилась к Министерству здравоохранения, требуя ответить на массовые сокращения и мизерные зарплаты медиков.

Ее письмо зачитали на брифинге в пятницу, 24 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн, в моем случае вместо 4 тысяч. Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад,в моем случае 3800 грн. Сказали, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников, у нас из 25. Это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы говорите на каждом углу? Вы всерьез решили сэкономить на психическом здоровье нации?" – возмутилась женщина.

Врач пристыдила Минздрав за 1500 зарплаты

Врач пристыдила Минздрав за 1500 зарплаты

Степанов заверил, что министерство проводит тщательный аудит и проверку после старта второго этапа медицинской реформы. Он отметил, что не раз обращал внимание на важность предоставления психиатрической помощи украинцам.

"Одно из главных заданий, которые поставил президент, – это реформирование системы здравоохранения. Не только начать, но и удачно закончить," – заявил глава Минздрава.

"Медицинские работники не должны получать зарплату на уровне рабства. Я уверен, что мы можем сделать выводы после аудита, чтобы врачи не увольнялись и не закрывалась ни одна больница. После аудита мы обязательно предложим решение", – пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
10
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги