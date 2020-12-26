'Это стыдно!' Голубовская потребовала поднять зарплаты украинским медикам

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что украинским медикам нужно срочно поднять зарплаты, так как люди могут остаться без хороших специалистов. По ее словам, "спасибо" уже слишком много – нужно делать конкретные вещи.

Голубовская отметила, что все эти годы общество подогревалось ненавистью к врачам, а они все работают за зарплату пять тысяч гривен. Об этом инфекционист рассказала в прямом эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, коронавирусные выплаты есть везде. Но в крупных городах и регионах такого нет, так как там местная власть "делает все, что хочет".

"Все надо контролировать. Но какое может быть отношение к человеку, если врач получает сумму меньше, чем пособие по безработице?! Но это не наш вопрос, и не медработников", – подчеркнула Голубовская.

Также инфекционист добавила, что в этой ситуации должно быть стыдно тем, кто принимает такие решения.

"Несколько месяцев назад были разговоры о повышении зарплат, но в результате ничего не изменилось. Лично я уже боюсь остаться без врачей", – подытожила Голубовская.

Стоит отметить, что все присутствующие в студии поддержали женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская заявила, что COVID-19 приготовил еще много сюрпризов людям, так как сам вирус еще в процессе изучения.