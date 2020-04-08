Врача разозлили маски из салфеток в "Укрзалізниці": скандал получил продолжение

Самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок, которые раздали сотрудникам "Укрзалізниці" на Полтавщине, не защитят от коронавируса. Их польза – нулевая.

Об этом OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Вадим Терешин. Он отметил, что сам по себе такой шаг – издевательство над человеком. К примеру, в его родном Харькове маски раздают просто так, а здесь сотрудникам крупной компании выдают бумажные полотенца.

"Трудно комментировать. Это просто издевательство, я считаю. Суть маски не в том, чтобы защитить здорового, а в том, чтобы не дать возможности заражать больному. Поэтому человек с малейшими симптомами простуды обязан носить маску", – подчеркнул специалист.

По его словам, при обработке ультрафиолетом больше 3-4 раз структура респираторов нарушается. "Так вот, даже респираторы со степенью защиты ФФ-3, которые действительно защищают, в случае общения с потенциально больным человеком становятся непригодными через 4 часа. Если человек здоров – то интервал больше", – пояснил Вадим Терешин.

Стоит отметить, OBOZREVATEL обратился за комментарием в УЗ. Там журналисту посоветовали отправить официальный запрос в пресс-службу "Південної залізниці".

Как сообщалось ранее, ранее в МОЗ пояснили, что в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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