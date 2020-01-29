"Это очень плохой знак": украинцам указали на угрозу избрания вице-спикером ПАСЕ россиянина

Избрание вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы делегата от страны-агрессора России Петра Толстого путем анонимного голосования является очень плохим знаком.

Как отметил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец, анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это означает, что все другие решения тоже будут в пользу России и никто их сегодня полномочий не лишит.

"Такая процедура, когда кто-то против открытого голосования. Почему были против открытого? Потому что так проще "сбивать" подонков от назначения. Как проголосует делегат – никто не знает. Даже руководитель делегации. И многих делегатов можно убедить аргументами не голосовать, вопреки официальной позиции страны, которую он представляет. Если конечно поработать с ними и объяснить, что это подонок, антисемит и его поддержка аморальна и будет только вредить Совету Европы", – написал Емец.

Петр Толстой

Он отметил, что так украинская сторона сделала полгода назад с другим кандидатом от России, Леонидом Слуцким.

"Пролетел, как фанера над Парижем, как они всё не тужились. Но на этот раз все не так. Анонимное голосование показало, что у россиян реальное, а не официальное большинство в ПАСЕ. Это значит, что все остальные решения тоже будут в пользу России и никто их сегодня полномочий не избавит. Очевидно, эти несколько месяцев, когда не была сформирована украинская делегация нанесли серьезный удар по украинским позициям", – написал он.

Депутат добавил, что исправление ситуации зависит не только от наших делегатов в ПАСЕ, но еще и от президента и МИД.

"Мы в свое время показали, что можно побеждать Россию вопреки официальной ее поддержке странами Европы. Но это была постоянная и сосредоточена работа. Удачи здесь мало", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская журналистка разозлила вице-спикера нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора в ПАСЕ Петра Толстого вопросом об оккупации Крыма.

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