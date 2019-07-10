"Это не вырезать!" Цимбалюк сильно ответил Малахову о телемосте

Прежде чем удивляться протесту Украины против телемоста с пропагандистами Кремля, телеведущему Андрею Малахову следует вспомнить о войне, которую его страна ведет уже пять лет.

С таким ответом к россиянину обратился украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочется задать ему один маленький вопрос: Андрей, а тебе неинтересно, почему мы не общались? Что же произошло за это время? Да, я знаю, что "король телевидения" – это монтаж. Но нельзя просто так взять и вырезать события последних пяти лет", – сказал он, критикуя слова Малахова о том, что россияне якобы просто хотели наверстать отсутствие общения с украинцами за прошедшее пятилетие.

Цимбалюк и Малахов

Кроме того, Цимбалюка возмутило заявление пропагандиста о "празднике счастья", которым якобы должен был стать скандальный телемост.

"Со счастьем не получится, потому что уж слишком много событий, которые касаются исключительно российского военного вторжения. Как ты будешь счастливым, если в солдат твоей страны стреляют россияне, если миллионы беженцев, если тысячи погибших?! А, это же опция монтаж используется! Ну, да, в таком ключе, конечно, можно улыбаться и быть счастливым. Делать вид, что все глупые", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеведущий канала "Россия-1" Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за скандальной идеи телемоста. По его словам, он "не хотел ничего плохого", а теперь просит Зеленского "защитить журналистов от расправы".

Пользователи сети разгромили ролик и отметили, что самому Малахову следует обратиться к психиатру. Кроме того, ведущий нарвался на критику из-за "праздника улыбок и счастья", которым он якобы хотел поделиться с украинцами во время телемоста.

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