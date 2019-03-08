"Это не наш Богдан!" На похоронах юного защитника Украины произошло ЧП

Родители погибшего в зоне ООС на Донбассе Богдана Слободы на похоронах не смогли опознать тело 21-летнего украинского военного.

Как передает "Варта 1", во время отпевания в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове мать утверждала, что "это не наш Богдан" и в гробу якобы лежит тело неизвестного мужчины.

Вскоре ей стало плохо и женщине вызвали "скорую". Тело отвезли в морг и позже мать и отец погибшего все же опознали своего сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно а Донбассе также погиб еще один юный боец ВСУ. 19-летний парень отправится на фронт, не рассказав о планах своим близким.

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