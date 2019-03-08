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"Это не наш Богдан!" На похоронах юного защитника Украины произошло ЧП

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Родители погибшего в зоне ООС на Донбассе Богдана Слободы на похоронах не смогли опознать тело 21-летнего украинского военного.

Как передает "Варта 1", во время отпевания в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове мать утверждала, что "это не наш Богдан" и в гробу якобы лежит тело неизвестного мужчины.

Вскоре ей стало плохо и женщине вызвали "скорую". Тело отвезли в морг и позже мать и отец погибшего все же опознали своего сына.

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"Это не наш Богдан!" На похоронах юного защитника Украины произошло ЧП
"Это не наш Богдан!" На похоронах юного защитника Украины произошло ЧП
"Это не наш Богдан!" На похоронах юного защитника Украины произошло ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно а Донбассе также погиб еще один юный боец ВСУ. 19-летний парень отправится на фронт, не рассказав о планах своим близким.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Земля ТОБІ пухом!!!
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Бортнянський Андрій
Бортнянський Андрій
Герой нехай спочиває з миром! Слава таким хлопцям! Він загину в з честю! Захищаючи народ та державу! От його батькам нехай такі шмари як Марув і їм подібні глянуть в очі!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Женщина в шоке, всякое бывает. А москалики пусть радуются, после выборов надеюсь всю шввль с Донбасса выкурят ребята. Слава Украине, женщинам удачи и любви.
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