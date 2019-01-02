''Это модно!'' Порошенко показал, какую музыку слушает

Президент Петр Порошенко обратил внимание на успешное развитие украинской музыки в минувшем 2018 году.

В Twitter президент опубликовал видео с фрагментами новых украинских песен, добавив в концовке тег "украинский это модно". Среди исполнителей оказались Джамала, Onuka, ТНМК, "Интитела", KAZKA и другие.

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и года. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", — написал он, добавив, что "украинский язык должна везде звучать во весь голос".

Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року



З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців



Українська мова має всюди звучати на повний голос! pic.twitter.com/kc5mR0dQhF — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известная украинская писательница призвала запретить в стране всю российскую музыку, утверждая, что она вредит государственности и якобы является оружием террористов.