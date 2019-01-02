МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Это модно!'' Порошенко показал, какую музыку слушает

1.6тЧитать материал на украинском

Президент Петр Порошенко обратил внимание на успешное развитие украинской музыки в минувшем 2018 году.

В Twitter президент опубликовал видео с фрагментами новых украинских песен, добавив в концовке тег "украинский это модно". Среди исполнителей оказались Джамала, Onuka, ТНМК, "Интитела", KAZKA и другие.

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка — от фолка до танцевальной музыки и года. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей", — написал он, добавив, что "украинский язык должна везде звучать во весь голос".

Новости
''Убей в себе м*скаля'': еще одна область Украины запретила российские фильмы и музыку

Как писал OBOZREVATEL, ранее известная украинская писательница призвала запретить в стране всю российскую музыку, утверждая, что она вредит государственности и якобы является оружием террористов.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
2
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
хава нагила не упомянул, странно)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Послемайданная украинская песня обычно унылое говно. Та, что звучала раньше, не имеет мировых аналогов. По мелодичности с ней могли поспорить только цыганские.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Чем современнее украинская музыка, тем больше она унылое говно. А та, что звучала раньше, реально не имеет мировых аналогов. По мелодичности с ней могли поспорить разве что цыганские песни.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги