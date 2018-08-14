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"Это эксперимент": отец заморенного голодом ребенка сделал скандальное заявление 

9.8тЧитать новость на украинском

Депутат райсовета Александр Мольченко, отец четырехлетнего мальчика с Новоукраинки Кировоградской области, которого морили голодом, заявил, что неоднократно обращался к врачам за помощью, так как заметил, что ребенок похудел, однако те его игнорировали.

"Когда его взвешивали, он не мог самостоятельно стоять на ногах. Он держался ручкой за стену и за весы. Делали снимок, там кишечник пустой совершенно", - рассказала врач Детской областной больницы, в которую попал ребенок, передает ТСН.

В свою очередь участковый педиатр, которая и обнаружила больного, отметила, что родители загородили территорию возле него, "чтобы не просил и не надоедал". Однако Мольченко отрицает такие обвинения.

"Кировоградская правда"

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"Мы обращались неоднократно к врачам, они игнорировали постоянно. В последний год я увидел, что ребенок начал заметно худеть. Я покупал, чтобы поддерживать иммунитет, витамины. Я считаю, что это последствие экспериментов, которые делала та медсестричка в той больнице", - рассказал он в телефонном разговоре с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в Киеве женщина оставила двух малолетних детей одних в квартире на девять дней. В результате одни мальчик умер, а его сестричка чудом осталась жива.

Место
УкраинаКропивницкий
Объекты
детиголод
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