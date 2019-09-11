"Это болото": Сенцов "похоронил" будущее России

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, назвал ситуацию в стране-оккупанте болотом. Ведь ее население не стремится к изменениям и улучшениям своей жизни.

Во время своей первой пресс-конференции он отметил, что после Майдана не представлял, что где-то есть люди, которые готовы просто мириться с происходящим вокруг беспределом. Однако в Российской Федерации все происходит именно так (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 2014 году после Майдана у меня было прям много ощущений, просто я видел, как народ может изменить свою страну, как народ может свалить эту власть, какой бы сильной она не казалась и грузобетонной. Поэтому, попав в российскую тюрьму, понимая что происходит в этой стране и зная, мне казалось, что люди не могут так жить, не захотят так жить, это невозможно", – сказал Сенцов.

Однако, подчеркнул он, Россия развеяла его сомнения и предстала перед его глазами как болото, из которого никто не пытается выбраться.

"Люди, которые давно уже живут в России, говорят: "Нет, здесь ничего не происходит, это болото". А мне казалось, что нет. Я пробыл там пять лет, да, к сожалению, это болото. Большая часть людей, но понятно, что у меня было общение с определенным контингентом, большинству все равно, их это не волнует, кто-то запуганный ярко, но таких людей не много, большинству просто все равно, поэтому это болото, и я не знаю, возможны ли какие-то изменения. Но я ведь знаю, что протесты были, и до 2014 года, и после, и вот недавно волна протестов", – отметил освобожденный узник Кремля.

Также Сенцов добавил, что не берется давать прогноз о революции, которая свергнет президента России Владимира Путина.

Олег Сенцов Скриншот видео

"Конечно, я лучше бы его в Гааге увидел, но, возможно, не получится. То есть мы не знаем, что будет дальше. Я очень надеюсь, что у них что-то произойдет и эта страна станет более цивилизованней. Потому что люди, которые хотят нормально жить, в России тоже есть, просто их мало", – подытожил украинский режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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