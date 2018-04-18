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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсе статьи автора

Эти террористы испортились, несите следующих

2.6т

В ОРЛО явно проблемы со специалистами в области, да в любой… За что не возьмутся строители молодых "рыспублик", все идет прахом. И "рыспублика", и экономика, и даже террор.

Команда "ИС" всегда оперативно получает не только информацию из зоны оккупации, но и так же оперативно на нее реагирует. О том, что в ОРЛО террористы в 90% случаях сами организовывают теракты, мы писали регулярно. Ну, просто все эти постановки так банальны и так топорны, что не только Станиславский закричал бы "не верю", это террористам кричат уже даже сами жители ОРДЛО.

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Дело в том, что кроме внутреннего потребителя, все эти подрывы памятников, листовки сомнительного содержания с апечатками и ашипками, проукраинские надписи в городах, сделанные одним почерком и одной краской, никому не интересны. Ни Украине, ни Европе. Россия? Так Россия, в ее ФСБшном крыле, не так глупа, чтобы не видеть постановочных актов "терроризма". Она и сама так поступала. Достаточно вспомнить все развязанные Россией войны и "теракты", направленные на запугивание россиян, и обозначение "врага" и "защитника".

Местные жители! Вот основной потребитель пропагандистского и террористического контента.

Все теракты, вернее, их имитация в ОРЛО (речь не идет о действительных обстрелах и убийствах местного населения), вот эти подрывы памятников в комендантский час на освещенных, охраняемых патрулями площадях, и прочие трюки с привлечением внимания, они очень важны для "народной милиции" ОРДЛО в двух случаях: когда российские кураторы хотят снизить финансирование "мвд-мгб" структур ОРДЛО, или эти теракты нужны самим кураторским структурам для развития военного сценария.

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И здесь обязательно должно что-то рвануть, а местные жители обязательно должны испугаться и просить их защитить. Бумц!

Местные жители, "народ бамбаса" и ОРДЛО в их большей, к сожалению, части, глотает пропаганду, как котлеты, не задумываясь, не сопоставляя и не задавая лишних вопросов. Телевизор сказал, значит, так оно и есть.

Местные жители - это основной ресурс войны. Их можно грабить, пугать, убивать, использовать. И пока они отчаянно верят в концлагеря в Одессе или распятых мальчиков, террористы могут смело разрушать Донбасс.

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Не поверите, но остановка насосов на "Юнкоме", подана СМИ-ОРДЛО, как нормальная обстановка. Радиация - это выдумки американцев. Никто в мире не пострадал от радиации. Ни Хиросима, ни Нагасаки, ни Фудзияма с окрестностями. Чернобыль? Так это укропы просто деньги списывают, не более. "Ученые" ОРДЛО подтвердили безопасность, более того, полезность радиации, которую принесут подземные шахтные воды из "Юнкома". "Наварос" хлопает в ладоши - опять укропов уделали.

Пропаганда в ОРДЛО, это не пропаганда СССР, здесь все хуже, обкатаннее, изученнее, здесь применяются все современные методы создания симулякротивного мира, используются шизофренические и психосоматические наклонности местного населения, поэтому так сильна агрессия "народа Донбасса", так велика их вера в "величие России", "загнивание Омерики" и скорую гибель "укропо-хунты".

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России нужна война на Донбассе. И чем больше там будет апологетов войны, запуганных, жаждущих спасения, боящихся собственной тени, тем длиннее будет оккупация.

Вы не задумывались над тем, сколько людей из ОРДЛО пересекают КПП и КПВВ? Да, человеко-поток четвертый год не иссякает. Люди ездят в мирную часть Украину, возвращаются назад, получают пенсию, ходят по аптекам, больницам и магазинам, видят банки и мирную жизнь без комендантского часа и пьяных кизячих укурков, видят, и кричат "у нас рыспублике лучше". Они едут в Украину за пенсией, боясь концлагерей, распятых мальчиков и изнасилований, расчленения на органы и зомбирования салом, но едут. Ненавидят нас, боятся, но едут. А сколько в Украине переселенцев из "лнр". Да, так и говорят - "мы из лнр". Для них это "страна". Вот из Польши депортируют семью, которая на Донбассе поддерживала русский мир и организовала "референдум". Но, жизнь в созданной их же руками "рыспублике", им не понравилась, и они, изображая из себя потерпевших от рук оккупанта, уехали в Польшу, просить убежища. А почему не жить в свободном, построенном ими лично ими мире? Нет! "Наваросы" предпочитают угробить одну территорию и нести свои идеи угробления по всему миру. Пропаганда, попадая в "народ бамбаса" и "навароса обыкновенного", уже не может из него выветриться. Это как "девочка может уехать из Донбасса, но Донбасс из девочки, никогда". Сила пропаганды настолько велика, что приезжая в Украину за пенсией, люди из оккупационных районов не меняют свою точку зрения. Они до сих пор ждут присоединения к России. Ну, или полного захвата Россией Украины. Именно для них играют все эти постановочные акты, слагают фейки, ставят пьесы о распятых мальчиках. Войне нужен ресурс.

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Россия не собирается уходить из Донбасса. Это, раз. Донбасс не хочет, чтобы ушла Россия. Это, два! Это банальная формула войны.

Но, пропаганда, пропагандой, а рубль-то упал. Народ в ОРДЛО занервничал. Вообще-то для нервов предпосылок слишком много. Упавший рубль. Усиление Украиной контроля на КПВВ (ловится много людей с поддельными паспортами, которые "решали" вопросы через решал в ОРДЛО). Усиливается блокада. Молодежь осознала, что выдаваемые в ОРДЛО дипломы всего лишь фейк. Работы нет. Дорого. Не вкусно. Нет перспектив. Стреляют. Опасно. Нет свободы.

В ОРДЛО идут разговоры о "Джавелинах", а в моргах ОРДЛО второй месяц нет мест для 200-х "гыроев опочления". В ОРДЛО идет скрытая принудительная мобилизация мужчин до 65 лет, по типу "сборы резервистов".

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Из Сирии на Донбасс тоже идут гробы. Ну, как гробы. Урночки с прахом или просто похоронки. Пенсионный возраст все ближе, украинская пенсия все дальше. И радиация, конечно же, полезная вещь, но что-то внутри сжимается от радужных перспектив.

Обещания, концерты и "новые высоты экономики рыспублики" на народ больше не действуют. Что остается? Страх! Страх действует безотказно.

Новая киношная постановка террористов в Луганске должна была показать "народу Донбасса", что "укропы-каратели" сорвали "парад к 9-му мая", обстреляв место тренировок террористов с танками времен Второй мировой войны, и сорвав "Минские соглашения".

Техника террористов, подготавливаемая к так называемому параду, пострадала от "обстрела" укро-гаубицами 152 калибра, но пострадала только старая техника, танки времен Второй мировой войны, снятые с памятников ОРЛО. В новые боевые машины, снаряды не попали. Чудеса? Постановка!

Всю "обстрелянную" технику подрывали прямо на месте, о чем свидетельствуют характерные места подрывов.

Каждый день в ОРЛО изымают, как у камуфлыжных неадекватов, так и у мирного местного населения сотни килограмм пластида, шахтных детонаторов, гранат и прочих "игрушек".

- 11.04.2018 в 16-00, "сотрудниками облдпг убэоп мвд" ОРЛО, в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № 39/18/0626, возбужденного в отношении "технического директора ГУП ЛНР "Антрацит" гражданина Гололобова Андрея Викторовича, 1960 г.р., проживающего: г. Краснодон, кв. Лесной, 2/85, установлено, что гражданин Гололобов А.В., занимая должность заведующего складом взрывных материалов ООО "Ремавтоматика", используя свое служебное положение, похитил со склада предприятия

624 электродетонатора, составив акт об их уничтожении, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что электродетонаторы были уничтожены в присутствии членов комиссии.

Указанные электродетонаторы гр. Гололобов А.В. хранил в гараже в ГК "Фиат" на кв. Баракова

г. Краснодона, где 28.02.2018 они были обнаружены и изъяты сотрудниками УБЭОП МВД ЛНР.

- 11.04.2018 в 21-05, "сотрудниками оур го мвд лнр" по месту жительства гр. Кореневой Яны Олеговны, 1979 г.р., прож.: г. Алчевск, ул. Белинского, 3/14, обнаружены и изъяты 600 г пластида.

- 16.04. 2018 года в Луганске на кв. Дружбы, Енакиев Вячеслав Анатольевич, 1978 г.р., "сотрудник" подразделения "Беркут" "народной милиции лнр" в состоянии эйфории от алкогольной интоксикации устроил стрельбу. Перепуганные люди вызвали полицию. Прибывшие на место стрельбы лыныровские "Беркута" задержали своего коллегу. Енакиев служит во 2 корпусе "народной милиции лнр".

- 14. 04. 2018 года около 12 часов по полудню группа неадекватных и ряженых казачков из "народной милиции подразделения "РИМ" на автомобиле "Тойота" в периметре 18 дома квартала 60- лет СССР города Свердловска (Должанск) приставали к прохожим девушкам с сальными и наглыми предложениями, пытаясь затащить прохожих в машину, не обращая внимания на протесты ни девушек, ни свидетелей данного события.

16.04. 2018 года в "полицию" Луганска ОРЛО поступило сообщения из Луганской областной больницы о том, что ночью 16 апреля неизвестные военные из "армии лнр" доставили 2 трупа неустановленных мужчин с ранениями от взрыва. Первый труп среднего телосложения, рост 175 см, одет в камуфлированную одежду, на шее цепочка из металла белого цвета с кулоном в виде иконы, рука оторвана, осколочные ранения.

Второй труп среднего телосложения, рост 175 см, одет в камуфлированную одежду, на правой ноге татуировка "Майор".

Ну, скажу честно, судя по реакции "наваросов", киношка удалась. Так сказать, цель достигнута, гасите канделябры. "Убить укропов", - взметнулись домохозяйки перед поездкой в "укропию" за пенсиями.

Сотни раз спрашивала "наваросов", "если не будет Украины, кто будет платить вам пенсии?". Но, логика, в список "навароских" добродетелей не входит.

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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