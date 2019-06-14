Если нет кондиционера: топ-6 советов, как охладить квартиру

В сильную жару вместо кондиционеров для охлаждения квартиры можно использовать простые методы, в том числе и подручные средства.

К примеру, можно убрать на летний период ковры, а в качестве добавления к интерьеру поставить живые комнатные растения, пишет "Здоровье 24".

Избежать агрессивных солнечных лучей можно при помощи светоотражающий пленки. Ее нужно клеить на уличную сторону окна. За неимением готовой, ее можно заменить на фольгу или зеркальную бумагу для упаковки подарков.

Летом лучше убрать ковры Мир в фотографиях

Создать легкий ветер и одновременно ощутить прохладу можно при помощи вентилятора. Установите его рядом с собой и выберите оптимальную скорость обдува.

Также освежить помещения можно обычной влажной уборкой. Протрите пыль и вымойте полы, побрызгайте шторы и занавески водой – это поможет охладить комнаты.

Кроме этого, чтобы легче переносить ночную жару, можно сменить синтетическое белье на хлопковое, пишет МВ. Для сохранения влажности в комнате можно развесить влажные полотенца.

Мытье пола Подробности

Как писал OBOZREVATEL, медики посоветовали в условиях экстремальной жары сократить время пребывания на солнце и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

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