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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Если не про*рать этот ресурс, у Украины большое будущее

3.1т

Польские фермеры могут потерять до 40% урожая клубники из-за нехватки рабочих из Украины, говорит президент польской Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек.

Там проблемы с рабочими визами, потому что по биометрическим паспортам пускают только туристов. Вот так трудолюбивые украинцы (привыкшие еще в девяностые работать совсем не по восемь часов в сутки) становятся серьезным фактором европейской экономики.

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Прочтите это обязательно своим детям

А теперь расскажите мне про нефть, газ, родючие черноземы и прочее сырье. Люди - самая главная ценность 21 века. Ключевая. У нас от Бога высшего качества люди. И если не про*рать этот шанс и этот ресурс, у Украины большое будущее. Всего-то нужно дать возможность работать дома без помех...

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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