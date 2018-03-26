Историческое. Тоже по мотивам комментариев.

У меня нет прямых источников информации, но все же я считаю, что основной стратегией, объясняющей действия нашей армии на Донбассе летом 14-го года были попытки найти такой способ действий, который позволит избежать прямого вторжения России. Напомню, что к этому готова Россия была еще весной... и мосты в приграничных районах были заминированы не зря, и вторая (или третья?) линия обороны была развернута под Миргородом не зря... И разговор шел не о Луганской/Донецкой, а о всей границе. Думаете, четыре танка на трассе Белгород-Полтава кого-то удержали бы?

До сих пор часто задают вопрос - "почему дали уйти Стрелкову". С одной стороны - да, перебили бы сотню его "бойцов" в Славянске - возможно, не было бы ядра "армии новороссии". Но остановило ли бы это Россию?

В колонне Стрелкова была масса гражданских. Как и в Славянске, по заветам путина. Более-менее массовая гибель их и дала бы россии ту самую причину для вторжения. Даже если бы жертв было немного - было бы как в уже отработанной в Ю.Осетии ситуации. Помните 2000 "погибших осетин"?

А российская техника белого цвета с табличками "миротворцы" уже была готова.

Поэтому выход колонны Стрелкова и был этапом "выдавливания" террористов с территории Украины. Дальше были Краматорск, Артемовск, Северодонецк, Лисичанск, и дальше по плану... Были считанные километры неперекрытой границы, практически окруженный Луганск и почти отрезанный Донецк.

До момента, пока Россия не поняла, что проигрывает, и не была поставлена задача не допустить военного поражения "ДНР/ЛНР" любым путем. Задача захвата новых территорий по сути уже не ставилась (за исключением Дебальцево - это было увеличение стабильности злокачественных образований, когда россия увидела ,что вновь теряет инициативу).

Это все, что мне есть сказать по поводу "Быстро завершить АТО". АТО мы практически завершили, дышать новообразованиям оставалось пару недель-месяц...

Но после этого началась война, а это, увы, уже совсем другая история. С прямым вторжением и накачиванием хиви оружием и техникой эшелонными нормами - под прикрытием, вновь, российской армии.

Есть правда те, кто говорит "ну и что, разгромили бы ВСУ, народ встал бы с вилами и берданками партизанить". Когда Россию беспокоили собственные потери, не говорю уже про мясорубку, устроенную чужому гражданскому населению?

Мог ли первоначальный план увенчаться успехом? Мы этого не узнаем. Слишком много факторов в этом было задействовано, это и внутрироссийские тенденции... И позиция Европы и Штатов, кстати. И отказ "договариваться" по Крыму...