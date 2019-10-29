Еще одно потепление? Синоптик удивила прогнозом погоды в Украине

30 октября в Украину придет настоящее осеннее похолодание. Ближайшей ночью температура воздуха упадет до 3 градусов ниже нуля.

При этом днем ожидается +3... +8 градусов. Теплее будет только на юге — ночью +3... +7, днем +8... +12 градусов. Об этом на сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Октябрь уж накупил родственникам подарков и пытается воткнуть все это в чемоданы. Потому что скоро на смену ему придет ноябрь и полностью оправдает свое название. Но й октябрь похолоданием, которое пришло в Украину, и небольшими морозами уже осыпает тщательно все деревья и кусты", — написала она.

По ее словам, в ближайшую среду осадки в стране маловероятны. Ночь и утро все еще будут встречать туманами, однако днем покажутся и солнечные просветления. На Левобережье возможны сильные порывы северо-западного ветра.

newsone.ua

В Киеве 30 октября осадков тоже не предвидится. Ночью столбики термометров опустятся до 0-2 градусов мороза, в окрестностях столицы — до -3. Днем будет +4... + 7 градусов.

Холодная погода продержится до конца недели, а вот с начала следующей, убеждает синоптик, в страну снова придет потепление.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшего носа, к тому же, что отопление в большинстве уже есть. А пока теплее одеваемся и отгоняем шапками с баламбонамы вирусы и простуды", — привычно подбодрила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима ворвется в Украине только с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

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