Еще одна украинская церковь захотела статус патриархата: что известно

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) планирует обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения от Ватикана статуса патриархата.
Об этом он сообщил в интервью "Религиозно-информационной службе Украины". Уточняется, что встреча церковников запланирована в июле в Риме.
По словам Шевчука, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат.
Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ), Киев
pravlife.org
"Патриархат строится, так он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания – это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", – заявил Шевчук.
Он отметил, что на сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками их собственного патриархата.
"Мы не берем миро из Ватикана. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру. И всех детей, которых крестим в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве", – сказал Шевчук.
Блаженнейший Святослав (Шевчук)
Пресс-служба УГКЦ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что он поднимал вопрос объединения двух конфессий на встрече с предстоятелем УГКЦ Шевчуком.
"Мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться", – пояснил он.
Глава УГКЦ до этого заявлял, что рассматривает возможности сотрудничества с ПЦУ на благо украинцев, хотя об объединении речи пока не идет.
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