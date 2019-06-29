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Еще одна украинская церковь захотела статус патриархата: что известно

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Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) планирует обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения от Ватикана статуса патриархата.

Об этом он сообщил в интервью "Религиозно-информационной службе Украины". Уточняется, что встреча церковников запланирована в июле в Риме.

По словам Шевчука, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат.

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Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ), Киев

Патриарший собор Воскресения Христова (УГКЦ), Киев

pravlife.org

"Патриархат строится, так он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания – это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", – заявил Шевчук.

Он отметил, что на сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками их собственного патриархата.

"Мы не берем миро из Ватикана. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру. И всех детей, которых крестим в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве", – сказал Шевчук.

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

Блаженнейший Святослав (Шевчук)

Пресс-служба УГКЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что он поднимал вопрос объединения двух конфессий на встрече с предстоятелем УГКЦ Шевчуком.

"Мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться", – пояснил он.

Глава УГКЦ до этого заявлял, что рассматривает возможности сотрудничества с ПЦУ на благо украинцев, хотя об объединении речи пока не идет.

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Персоны
Святослав ШевчукПапа Римський Франциск
Место
Украина
Теги
религияУГКЦКатолическая церковьцерковьВатикан
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ivanov vlad
ivanov vlad
Бог вам в помощь!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Что то,не на шутку поповские войны на Украине. Я уже запутался кто,с кем и за кого.
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