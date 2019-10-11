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11 октября • обновлено в 17:18
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Ишая Гиссер
Ишая Гиссер
Раввин Все статьи автора

Эсав ненавидит Яакова - это закон!, или Люди не меняются

3.4т

Вчера, в Киеве, после урока для Бней-Ноах, около 20.30, я возвращался из синагоги на квартиру. Идущий мне навстречу хорошо одетый крепыш лет сорока, с дамой среднего возраста под руку, и с бутылкой пива в другой руке бросил мне в лицо: "Что, раввин, в Бабий Яр спешишь?". Не останавливаясь, он прошел мимо меня, сияя самодовольной улыбкой. Я остановил его ударом по спине, и когда он повернулся ко мне, уже без улыбки, я спросил его очень зло: "Ты, что-ли, с*ка, меня вести будешь?". Он спокойно ответил: "Я! И поведу...".

Поскольку он был значительно выше меня, мой удар в его нос получился несколько снизу, нос был мягкий и влажный, из ноздри побежала струйка крови. Несколько секунд мы смотрели в глаза один другому, потом жена дернула его за руку и они быстро удалились с этого места. Отойдя метров на двадцать он обернулся ко мне, стоявшему в злобе и растерянности на месте, и прокричал: "Не просто пойдешь в Яр, побежишь!". Я проорал ему в ответ: "Вошь недобитая!". На этом наш диалог себя исчерпал. Клокоча бессильной ненавистью я ушел на квартиру.

Я понял, как мне кажется, для чего Всевышний все это устроил. Я расслабился внутренне среди светлых и хороших людей, забыл о том, что "Эйсов сойне эс Яаков - зу алоха!".

"Эсав ненавидит Яакова - это закон!".

Хочется думать, что люди меняются, но это не совсем так! Всегда были праведники среди народов мира, всегда были звери в человеческом облике, всегда было не относящееся ни к одной из крайностей большинство, способное пойти за увлекшими его в любую из сторон, и любое обобщение, каким бы оно не было, ошибочно.

Это стоит помнить! Гут шабес!

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Автор
Ишая Гиссер Ишая Гиссер
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Ишаи Гиссера
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печально,если имело место быть.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дебіл. Таких ідіотів треба як в 90-их сценічно розстрілювати голяка в снігу, щоб відчували почуття людей перед розстрілами
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Лично я об одном глубоко сожалею, а именно, что Вы не смогли убить подонка одним ударом. И если бы сто тысяч погибших в Бабьем Яру смогли ТАК сделать с каждым, подобным этому подонку, насколько земля была бы чище!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Свавильный Николай, тебя убьют и выебут
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