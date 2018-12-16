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''Епифаний сможет!'' Украинцы высказались о главе единой церкви и разрыве с Россией

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В целом украинцы позитивно отреагировали на назначение Митрополита Епифания главой новосозданной единой Православной церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL. "Епифаний избран главой единой церкви в Украине: согласны с выбором?" — на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

Всего в интерактиве приняли участие более 24,2 тысяч человек.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

facebook.com/epifaniy

Наибольшее количество проголосовавших (47%) довольны результатами Объединительного Собора. "Да, думаю, он сможет объединить верующих", — считают читатели о Митрополите Епифание.

Вторым за популярностью ответом (40%) стал: "Не важно, кто возглавил церковь. Главное — порвали с Россией".

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Намного меньше пользователей сайта (9%) остались равнодушными к религиозным изменениям в Украине. "Какая еще единая церковь?" — ответили они.

Наименьший процент респондентов (4%) признались, что остались недовольными результатами Собора. "Нет, он ставленник Филарета. Я скептически к нему отношусь", — сказали опрошенные.

''Епифаний сможет!'' Украинцы высказались о главе единой церкви и разрыве с Россией

Отметим, в Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты биографии 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяНезависимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
единая церковьТомос
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