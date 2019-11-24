Епифаний предложил перенести Рождество в Украине: названо условие

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

Но при условии, если этого захочет украинское общество. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба.

При этом митрополит подчеркнул, что сейчас трудно представить, сколько именно понадобится времени, чтобы изменить празднование такого большого семейного праздника из привычного нам 7 января.

Рождество в Украине Укринформ

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", – отметил он.

По его словам, если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, то вскоре можно будет говорить и об изменениях в церковных обычаях.

"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – подытожил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 января 2019 года в распоряжении №7-р рекомендовал работодателям перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января. Поэтому на рождественские праздники украинцы могут получить шанс отдыхать четыре дня подряд (с 4 по 7 января).

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram