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25 октября • обновлено в 17:31
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С рынка в мэры: у оккупированного Симферополя появился новый глава

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Мэром оккупированного Симферополя в Крыму была избрана директор муниципального предприятия "Метроград", курирующего работу местных рынков, Елена Проценко.

Такое решение приняли депутаты на сессии городского совета в пятницу, 25 октября, сообщает "Коммерсант".

На указанную должность претендовал также "и.о. министра внутренней политики, информации и связи" Сергей Зырянов, однако большинство голосов – 26 – отдали именно за Проценко. Мужчину поддержали только 3 человека.

Новости
Оккупанты Крыма назначили новые незаконные выборы: названа дата

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

Пресс-служба "администрации" Симферополя

Отметим, новая мэр заменила Наталью Маленко, которая сняла свою кандидатуру по личной просьбе "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Проценко пообещала сделать столицу Крыма "достойной ее статуса".

Отметим, ранее она занималась управлением недвижимым имуществом, рынками, а также организацией выносной торговли, ярмарок сельскохозяйственной продукции и иных товаров народного потребления.

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

Крымский телеграф

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

Елену Проценко избрали мэром Симферополя

simgov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение "Госсовета" оккупированного Крыма еще 2 кандидатов на пост главы аннексированного полуострова вместо Сергея Аксенова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
От рояля в президенты: у оккупированной Украины появился новый глава.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А вас кто был главой правительства?
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