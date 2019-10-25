С рынка в мэры: у оккупированного Симферополя появился новый глава

Мэром оккупированного Симферополя в Крыму была избрана директор муниципального предприятия "Метроград", курирующего работу местных рынков, Елена Проценко.

Такое решение приняли депутаты на сессии городского совета в пятницу, 25 октября, сообщает "Коммерсант".

На указанную должность претендовал также "и.о. министра внутренней политики, информации и связи" Сергей Зырянов, однако большинство голосов – 26 – отдали именно за Проценко. Мужчину поддержали только 3 человека.

Елену Проценко избрали мэром Симферополя Пресс-служба "администрации" Симферополя

Отметим, новая мэр заменила Наталью Маленко, которая сняла свою кандидатуру по личной просьбе "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Проценко пообещала сделать столицу Крыма "достойной ее статуса".

Отметим, ранее она занималась управлением недвижимым имуществом, рынками, а также организацией выносной торговли, ярмарок сельскохозяйственной продукции и иных товаров народного потребления.

Елену Проценко избрали мэром Симферополя Крымский телеграф

Елену Проценко избрали мэром Симферополя simgov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение "Госсовета" оккупированного Крыма еще 2 кандидатов на пост главы аннексированного полуострова вместо Сергея Аксенова.

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